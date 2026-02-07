Glogonj: Od asfaltiranja i uređenja izletišta do očuvanja tradicije

Predsednik glogonjskog Saveta Mesne zajednice Slavko Jovanovski ističe da je tokom prošle godine, pored ostalog, nastavljeno sa uređenjem lokacija na kojima žitelji tog sela često borave kada imaju slobodnog vremena.

To se odnosi kontinurano ulepšavanje seoskog parka i tamošnjih dečjih igrališta u parku.

– Nastavili smo i sa uređenjem izletišta Skela na Tamišu, što traje već nekih pet-šest godina. I otkako smo to krenuli da radimo, sve više sugrađana i gostiju provodi vreme na reci. Nastavili smo i da ulažemo i u uređenje sportskog centra, a za sam kraj godine ostavili smo i rekonstrukciju fasade zgrade Mesne zajednice, koja je bila baš oronula, a ukazala nam se prilika da rešimo i taj problem – navodi Slavko Jovanovski.

Prema njegovim rečima, realizovani su i pojedini infrastrukturni radovi.

– Što se tiče takvih projekata, svakako da smo tu vezani za Grad Pančevo, a i ove godine je nastavljeno ulaganje u izgradnju puteva u našem selu. Tako je krajem 2025. krenulo asfaltiranje preostalih neasfaltiranih ulica: urađena je kompletna Ulica Žarka Zrenjanina, kao i delovi ulica Oslobođenja, JNA i Borisa Kidriča. Taj posao privodimo kraju, a ostala je još neasfaltirana Utrinska ulica i nadam se da će ubrzo i ona doći na red. Mogu da kažem da smo u poslednjih pet godina, otkad je grad ušao u realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva koji se tiče uređenja puteva, uspeli da asfaltiramo oko 12 kilometara kolovoza u našem selu, što je ukupno 13 ulica i delova ulica. Pre toga je 80 odsto sela bilo pod kaldrmom, koja je postala prošlost. Ujedno, to su i najznačajniji realizovani infrastrukturni projekti u 2025. godini – navodi predsednik.

Jovanovski ističe i pojedine manifestacije, pre svega programe u vezi sa obeležavanjem seoske slave Petrovdana.

– To je bio višednevni program u koji su bila uključena sva seoska udruženja i svako je dao doprinos. Pored toga, pred kraj godine podelili smo 150 paketića najmlađim sugrađanima uzrasta do sedam godina. Kao i proteklih godina, podržali smo manifestaciju „Glogonjska jesen”, održanu početkom novembra. Osvrnuo bih se i na aktivnosti Doma kulture, a najznačajnija je rad dečje sekcije folklora, koja okuplja oko 70 članova podeljenih u tri uzrasne grupe. Bilo je tu mnogo nastupa, putovanja, koncerata… Pritom, deca su se družila, čuvala tradiciju, a važno je što su u njihovim koregrafijama zastupljene igre nacionalnih zajednica koje žive ovde u Glogonju – Rumuna i Makedonaca, pored, naravno, srpskih igara. Sve to krunisano je fantastičnim godišnjim koncertom u Domu kulture – napominje prvi čovek Glogonja.

Vredi istaći i druge programe, koji su većinom okrenuti mladima, poput književnih večeri, edukativnih tribina, predstava za decu i odrasle…

– Folklorna sekcija ponovo je osvajala nagrade, a najvrednija je dobijena u Sokobanji za najbolji nastup na festivalu „Džidža”. Dali smo i veliki doprinos organizaciji niza kulturnih programa. Važno je reći da pri Domu kulture funkcioniše i veoma aktivni KUD „Veselija”, koji se bavi očuvanjem rumunske tradicije. I oni su mnogo nastupali, putovali po čitavom regionu i na najbolji način utiču na afirmaciji sela, zaključno s njihovom manifestacijom „Dani Rumuna”. Kad je društveni život u pitanju, godinu su takođe obeležili Dobrovoljno vatrogasno društvo, tj. njihova juniorska ženska ekipa, koja je ove godine treći put postala prvak države i predstavljaće Srbiju na „Vatrogasnoj olimpijadi” sledeće godine u Češkoj. Uspešan je bio i fudbalski klub, koji je ušao u Vojvođansku ligu i nalazi se u vrhu – navodi Jovanovski.

Mesna zajednica je mnogo toga planirala i u novoj godini.

– Imamo čvrsta obećanja da će Grad Pančevo polako da nam rešava višedecenijski problem s neadekvatnom fiskulturom halom u sklopu škole. To je jedna zgradica tek nešto veća od obične učionice, s niskim plafonima, gde deca ne mogu da se bave nijednim sportom izuzev gimnastike. Grad je izdvojio sredstva za 2026. za izradu projektno-tehničke dokumentacija za dobijanje moderne velike sportske hale u Glogonju. Plan je da ima 300 sedećih mesta i bude u školskom dvorištu. Videćemo to još kako ćemo da realizujemo, tek nastupaju pregovori i sastanci oko najbolje lokacije, ali želja svih je da bude u sklopu škole kako bi mogli učenici dostojno da se bave fiskulturom. Najavljena izrada projektno-tehničke dokumentacije svakako je prvi korak ka rešavanju tog problema – napominje predsednik.

Dodaje da je u toku izrada projekta pešačke zone u delu Ulice Prvi maj, između srpskog i katoličkog hrama.

– I to je najavljeno. Projektanti su imali uvid u teren i sada čekamo dalje korake. Pretpostavljam da ćemo u 2026. završiti kompletnu putnu infrastrukturu, a takođe, biće prioritet i izgradnja parkinga ispred javnih ustanova i lokacija, poput pijace, kluba penzionera, vrtića, sportskog centra… Imamo i razne probleme, kao što su divlje deponije, psi lutalice, a u letnjem periodu su to komarci. Posebna priča je rad ambulante, jer nemamo dovoljno lekara, budući da se uvek kažnjavaju ambulante koje imaju najmanje pregleda, pa često nemamo drugu smenu. Ukinuto je i dežurstvo vikendom, ali imamo obećanja da će i to biti rešeno ako bude povećan lekarski kadar u Domu zdravlja Pančevo – poručuje Slavko Jovanovski.

(Pančevac/J. Filipović)

