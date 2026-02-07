Pančevo Politika i društvo

Crveni krst Pančevo proslavio 145 godina humanitarnog rada

11:00

07.02.2026

Crveni krst Pančevo obeležio 145 godina humanitarnog rada. Crveni krst je humanitarna organizacija koja pored pomoći sugrađanima koji su ugroženi i našli su se u nekoj teškoj situaciji organizuje mnoge aktivnosti a prepoznatljivi su po akcijama prikupljanja krvi koje Služba za transfuziju Vojvodine organizuje u njihovim prostorijama.

Pod sloganom „Budimo ljudi“ Crveni krst Srbije proslavio vek  ipo humanitarnog rada i pančevački  Crveni  krst osnovan je davne 1881 godine i  obeležava  145 godina postojanja.

Tokom prošle godine prikupljeno je preko 3000 jedinica krvi zahvaljući humanim ljudima ali nažalost iako je prikupljeno više  od 700 jedinica krvi nego što je planirano to nije dovoljno jer svakoga dana su potrebe sve veće. Biti human je lepa osobina koja pored toga što pomaže drugima čini da se i sami osećamo srećni i zadovoljni kada imamo mogućnost da pomognemo nekom u nevolji.

(Pančevac)

 

