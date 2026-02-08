Vršački 14. Beli kros 22. februara

Vršački atletski klub 1926, u godini velikih jubileja za vršačku atletiku, poziva na 14. Beli kros Vršac, manifestaciju koja neguje tradiciju, sportski duh i ljubav prema atletici od najmlađih dana.

„Pozivamo sve male trkače da budu deo tradicije i sportskog duha u Gradskom parku Vršac, 22. februara, od 11 časova, u Gradskom parku. Učešće je besplatno, prijave su do 19. februara, na mejl jovanovic.drazen72@gmail.com ili na telefon 060/66-31-529. Potrebno je poslati ime, prezime, godinu rođenja deteta i klub ili mesto stanovanja“, saopštio je VAK 1926 i dodao da ove godine neće biti veteranskih kategorija.