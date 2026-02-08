Muta Nikolić: Zaslužili smo da igramo KLS

Miroslav Muta Nikolić, dosadašnji tim menadžer Košarkaškog kluba Vršac, nakon što je imenovan za novog šefa stručnog štaba prvog tima, istakao da je spreman da pruži maksimum kako bi klub prebrodio krizu.

„Ostajem do kraja da pomognem koliko mogu, samo da ne ispadnemo iz lige. Žao mi je da jedan tako dobar klub i košarkaška sredina kao što je Vršac, sa odličnom infrastrukturom i uslovima za rad, igra niži rang takmičenja. Zaslužili smo da igramo KLS“, rekao je Nikolić.

On je naglasio da kvaliteta u ekipi ima, ali da su narušeni međuljudski odnosi i da će poseban akcenat biti stavljen na igru u odbrani.

„Moraćemo da napravimo bolju atmosferu i da promenimo pristup. Nije ovo ekipa za ispadanje i moramo učiniti sve da do toga ne dođe“, poručio je Nikolić.

Novi trener će na klupi Vršca debitovati narednog vikenda u Hali „Milenijum“, kada će Vrščani ugostiti ekipu SPD Radničkog iz Kragujevca.

(Sportskiklub)