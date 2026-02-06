Hitno se oglasila Poreska uprava: Pazite na ove mejlove, u pitanju je prevara

Poreska uprava Republike Srbije obavestila je javnost o prevari putem elektronske pošte gde se nepoznati pošiljaoci lažno predstavljaju kao Poreska uprava.

– Obaveštavamo građane da su uočeni pokušaji zloupotrebe elektronske pošte, pri čemu se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Poreska uprava Republike Srbije. Ovakve poruke najčešće sadrže navodna obaveštenja u vezi sa povraćajem poreza, plaćanja poreza, kamata, sporednih poreskih davanja ili drugih obaveza iz nadležnosti Poreske uprave, uz poziv da se otvori prilog ili postupi po datim instrukcijama – navodi se u upozorenju Poreske uprave.

– Ističemo da se zvanična elektronska komunikacija Poreske uprave Republike Srbije obavlja isključivo putem imejl adresa koje pripadaju domenu @purs.gov.rs. U lažnim porukama koje su prethodnih dana pristizale građanima primećeno je da se, u polju pošiljaoca, pored stvarne imejl adrese pošiljaoca, prikazuje i lažna adresa navodno zaposlenog lica u Poreskoj upravi, što može dovesti primaoce u zabludu – upozorava se.

– Poreska uprava upozorava građane da budu posebno obazrivi i da, u cilju zaštite svojih podataka, ne otvaraju priloge, ne prate linkove i ne dostavljaju lične ili finansijske podatke putem sumnjivih imejl poruka – navodi se u saopštenju.

(Pančevac)