Podignuta optužnica protiv Pančevca, skuterom prevrnuo čamce sa decom na Tamišu

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 6.2.2026. godine Višem sudu u Pančevu podiglo optužnicu protiv okrivljenog M.J. (1996) iz Pančeva zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 12.8.2025. godine oko 19 časova u Pančevu, na gradskom keju, na reci Tamiš, opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za telo ljudi na mestu gde je okupljen veći broj ljudi, tako što je u vreme održavanja treninga Kajak-kanu kluba „Tamiš“ upravljao motornim skuterom za vodu, te je razvijanjem velike brzine stvorio talase koji su prevrnuli nekoliko kanu čamaca u kojima se nalazilo devetoro oštećenih, maloletnih lica uzrasta od šest do 15 godina života, od kojih je šestoro zadobilo lake telesne povrede.

Okrivljeni se tereti i da je nakon toga pokušao da liši života trenera kluba, oštećenog N.M. (1983) iz Pančeva, tako što je u više navrata velikom brzinom upravljao skuterom prema oštećenom koji se najpre nalazio na gumenoj dasci, a nakon obaranja sa daske i u vodi, pri čemu je oštećeni od zadatih udaraca zadobio lake telesne povrede.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da Viši sud u Pančevu okrivljenog kazni po zakonu, obaveže ga na plaćanje troškova krivičnog postupka kao i da mu izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta i to motorni skuter za vodu.

U optužnici je predloženo i da sud okrivljenom produži pritvor zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

(Pančevac)