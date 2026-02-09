Nagla promena vremena puni Hitnu pomoć

Najčešći pacijenti tokom prethodne noći bili su sugrađani koji nisu mogli da regulišu visoke vrednosti krvnog pritiska, ali i asmatičari koji su se javljali zbog gušenja. Ni potpuno zdravim osobama nije prijala nagla promena vremena, pa su se žalili na glavobolju i vrtoglavicu, prenosi RTV Pančevo.

Promena vremena najviše utiče na hronične bolesnike, među kojima su srčani pacijenti imali česte skokove krvnog pritiska i probleme sa disanjem. Upravo oni su se najčešće javljali Službi hitne medicinske pomoći, jer visoke vrednosti pritiska nisu mogli sami da regulišu.

Dr Marko Krstić, lekar u Službi hitne medicinske pomoći, ističe da su se pacijenti najčešće javljali zbog povišenog krvnog pritiska, ali i otežanog disanja kod asmatičara. Takođe, Hitnoj pomoći su se obraćali i pacijenti zbog povreda i ujeda pasa. Lekari savetuju da pacijenti redovno uzimaju propisanu terapiju i da se, ukoliko imaju bilo kakve tegobe, jave svom izabranom lekaru.

Nažalost, vremenske prilike će i u narednim danima biti promenljive. Meteorolozi najavljuju temperature i do 15 stepeni Celzijusa, što su visoke vrednosti za ovo doba godine, a potom i zahlađenje sa temperaturama u minusu. Kako napominju lekari, našem organizmu je potrebno nekoliko dana da se prilagodi naglim promenama vremena.

(RTV Pančevac)