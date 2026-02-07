FK Železničar: Mladi golman Vuk Draškić stigao u Pančevo

Železničar je angažovao mladog golmana Vuka Draškića, koji će u Pančevu biti na pozajmici do kraja sezone iz Crvene zvezde.

Talentovani čuvar mreže, rođen u Užicu 2007. godine, pojačaće konkurenciju među stativama Železničara, gde se već nalaze Zoran Popović, Mirko Stevanović i Leon Borković.

Draškić je prošao gotovo kompletnu omladinsku školu Crvene zvezde, kojoj se priključio u pionirskim danima. Imao je priliku da upiše i debitantski nastup za seniorski tim u prijateljskoj utakmici, a do sada je zabeležio i šest nastupa za U19 selekciju Srbije, gde je prvi izbor selektora Gordana Petrića.

Dolazak u Železničar vidi kao bitan korak u svojoj karijeri.

– Utisci su sjajni. Lepo su me prihvatili novi saigrači, razgovarao sam i sa stručnim štabom, zadovoljan sam svojom pozicijom. Nadam se da ću što više doprineti. Neke od momaka poznajem od ranije, Davorina Tošića znam ceo život, u omladinskoj školi Zvezde smo bili zajedno, sad su nam se putevi ponovo ukrstili, on mi dosta pomaže u privikavanju – istakao je Draškić u prvom obraćanju za klupske medije.

Železničar vidi kao idealno mesto za dalji napredak.

– Čuo sam sve najbolje o Železničaru, o upravi, stručnom štabu. Sistem se dosta bazira na igri nogom, što meni odgovara. Klub je poznat po razvoju mladih igrača. Sve to me je privuklu da dođem u Železničar. Nadam se da ću svojim odnosom i zalaganjem na treningu zadobiti njihovo poverenje.

Prisustvo iskusnog Zorana Popovića u timu jedan je od faktora dolaska u Pančevo.

– Sa Popovićem sam imao priliku da sarađujem u Crvenoj Zvezdi i još tada sam od njega dobio dosta saveta, dosta mi je pomogao. O njegovim golmanskim kvalitetima ne treba pričati. Ali, pre svega, on je jedan veliki gospodin van terena, Radujem se novoj saradnji sa njim.

Draškića krasi veliki talenat, predviđa mu se blistava karijera, a uzor mu je – Manuel Nojer.

– Nojer je moj idol od malena, zbog njega sam postaogolman. Voleo bih da ga dostignem, a i da ga nadmašim, što da ne – otkriva Draškić.

Na putu ka ostvarenju snova, postavljeni su i kratkoročni ciljevi.

– Moj prvenstveni cilj i želja je da doprinesem timu koliko god mogu. To ću raditi najbolje što mogu. Želim da napredujem što više – naveo je Draškić i dodao da se nada velikoj podršci navijača.

(Pančevac/FK Železničar)