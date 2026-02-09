Crveni krst Pančevo prikupio više od 3.000 jedinica krvi

PANČEVO – Dobrovoljno davalaštvo krvi predstavlja jedno od najhumanijih dela. To je prilika da malim gestom spasimo nečiji život i pružimo nadu onima kojima je najpotrebnija. Zbog praznika i putovanja u ovom delu godine manje je davalaca te su zalihe krvi dosta niske. Crveni krst Pančevo u akcijama koje organizuje u svojim prostorijama ali i školama i firmama u poslednjih godinu dana prikupio je više od 3.000 jedinica krvi.

U 2025. godini Crveni krst Pančevo prikupio je 3.145 jedinica krvi što je oko 700 više od planiranog. Akcije dobrovoljnog davanja krvi su svakog ponedeljka i srede u prostorijama Crvenog krsta a organizuju se i u preduzećima i srednjim školama. Ipak u ovo doba godine odziv davalaca je manji pa su i zalihe niske.

”Nulta negativna i nulta pozitivna krvna grupa uvek su aktuelne kao zamenske za sve ostale i tu je popunjenost oko 30%. A negativna,B negativna,AB negativna su na izuzetno niskom nivou. Apelujemo na ljude da daju krv jer je veća potrošnja a svega 3 % populacije su dobrovoljni davaoci“, kaže Milica Todorović-sekretarka Crvenog krsta Pančevo.

U februaru kreću akcije po pančevačkim srednjim školama koje uključuju i predavanja o značaju davalaštva krvi. Kada je reč o kolektivima ranijih godina bio je znatno veći odziv.

„Petrohemija i Rafinerija su dva kolektiva koji su jedini ostali u sistemu gde imamo mogućnost da u prostorijama firme organizujemo akciju i omogućimo zaposlenima da na jednostavniji način daju krv i pomognemo zdravstvenom sistemu i društvenoj zajednici i ja bih ovom prilikom uputila apel preduzećima koja rade na teritoriji Pančeva da nam daju mogućnost da uđemo u njihove kolektive“, dodaje Todorović.

Prošle godine u Pančevu je organizovano 109 akcija dobrovoljnog davanja krvi. U celoj Srbiji oko 3 hiljade a prikupljeno je oko 220 hiljada jedinica krvi. Jedan davalac može spasiti čak tri života što dovoljno govori o značaju ovog čina koji povezuje ljude na najplemenitiji način.

(Pančevac/RTV)