Ponos Pančeva: FIDE majstor Marko Milanović (17)

Najbolji sportista Pančeva za 2026-tu godinu je FIDE majstor šaha, višestruki Omladinsko-juniorski-kadetski prvak Srbije u šahu i višestruki kadetsko-juniorski prvak Srbije u stonom tenisu 17-godišnji Marko Milanović.

Marko je do sada više puta osvajao titule najboljeg sportiste opštine Pančevo, u svim mlađim kategorijama koje postoje: od mlade nade, pionira do kadeta. Ove 2025. godine, Marko je sa samo 17 godina osvojio titulu apsolutno najboljeg sportiste seniora grada Pančeva.

Razlozi stručnog žirija za tu odluku su što je Marko sa samo 13 godina osvojio doživotnu međunarodnu seniorsku titulu FIDE majstora šaha, višestruki je kadetski, juniorski i omladinski šampion Srbije u redovnom, ubrzanom i brzopoteznom šahu kao i u rešavanju šahovskih problema, višestruki je školski pojedinačni i ekipni prvak Srbije u šahu, višestruki je šampion i vicešampion Srbije u stonom tenisu.

Protekle sezone na Omladinsko-juniorskom Šampionatu države postao je četvorostruki Omladinsko-juniorski prvak Srbije u svim šahovskim disciplinama koje postoje: standardnom, ubrzanom i brzopoteznom šahu, a takođe je osvojio i titulu apsolutnog omladinskog šampiona Srbije u brzopoteznom šahu.

Osvojivši istovremeno svih 6 medalja i 5 pehara na Omladinsko-juniorskom Šampionatu Srbije u šahu, Marko je porušio sve svoje ranije rekorde kada je takođe kao mlađi u grupi osvajao višestruke titule prvaka Srbije.

Pored toga, na Svetskom prvenstvu za učenike 2025. godine FIDE majstor Marko Milanović osvojio je deveto mesto, a osim toga je i višegodišnji standardni član i stub seniorskih timova više šahovskih klubova naše opštine i višegodišnji standardni seniorski prvotimac stonoteniskog kluba Pančevo.

(Pančevac)