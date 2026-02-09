Ponos Pančeva: FIDE majstor Marko Milanović (17)

Najbolji sportista Pančeva za 2026-tu godinu je FIDE majstor šaha, višestruki Omladinsko-juniorski-kadetski prvak Srbije u šahu i višestruki kadetsko-juniorski prvak Srbije u stonom tenisu 17-godišnji Marko Milanović.
09.02.2026
Marko je do sada više puta osvajao titule najboljeg sportiste opštine Pančevo, u svim mlađim kategorijama koje postoje: od mlade nade, pionira do kadeta. Ove 2025. godine, Marko je sa samo 17 godina osvojio titulu apsolutno najboljeg sportiste seniora grada Pančeva.
Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva
Razlozi stručnog žirija za tu odluku su što je Marko sa samo 13 godina osvojio doživotnu međunarodnu seniorsku titulu FIDE majstora šaha, višestruki je kadetski, juniorski i omladinski šampion Srbije u redovnom, ubrzanom i brzopoteznom šahu kao i u rešavanju šahovskih problema, višestruki je školski pojedinačni i ekipni prvak Srbije u šahu, višestruki je šampion i vicešampion Srbije u stonom tenisu.
Protekle sezone na Omladinsko-juniorskom Šampionatu države postao je četvorostruki Omladinsko-juniorski prvak Srbije u svim šahovskim disciplinama koje postoje: standardnom, ubrzanom i brzopoteznom šahu, a takođe je osvojio i titulu apsolutnog omladinskog šampiona Srbije u brzopoteznom šahu.
Osvojivši istovremeno svih 6 medalja i 5 pehara na Omladinsko-juniorskom Šampionatu Srbije u šahu, Marko je porušio sve svoje ranije rekorde kada je takođe kao mlađi u grupi osvajao višestruke titule prvaka Srbije.
Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva
Pored toga, na Svetskom prvenstvu za učenike 2025. godine FIDE majstor Marko Milanović osvojio je deveto mesto, a osim toga je i višegodišnji standardni član i stub seniorskih timova više šahovskih klubova naše opštine i višegodišnji standardni seniorski prvotimac stonoteniskog kluba Pančevo.
