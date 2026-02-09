Pančevo Sport Sportska dešavanja

Trofej Trudbenik Kortega 2026: Srebro i bronza za džudiste Dinama

10:30

09.02.2026

Foto: DžK Dinamo

Na međunarodnom džudo turniru „Trofej Trudbenik Kortega 2026“, koji je održan 8. februara u Beogradu, učestvovalo je 640 takmičara iz 41 kluba i pet zemalja.

Džudo klub Dinamo iz Pančeva nastupio je sa 11 takmičara i osvojio dve medalje i četiri peta mesta.

Medalje su osvojili:

Lena Ivanović, starije poletarke do 38 kg – srebro;

Uroš Bačević, stariji poletarci do 28 kg – bronza.

(Pančevac)

