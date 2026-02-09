MUP prima 300 vatrogasaca-spasilaca: Otvorena mesta i u Pančevu i Kovačici

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za prijem ukupno 300 kandidata na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova. Za radno mesto vatrogasac-spasilac predviđen je prijem 157 polaznika, među kojima su i četiri kandidata za potrebe Vatrogasno-spasilačke čete Pančevo, na teritoriji grada Pančeva.

Za radno mesto vatrogasac-spasilac – vozač planiran je prijem 143 polaznika, a među njima i jedan kandidat za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Kovačica. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove: da su državljani Republike Srbije, da imaju najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju konkurišu, da u trenutku zaključenja konkursa imaju između 19 i 30 godina, da poseduju završeno srednje obrazovanje, kao i da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u.

Takođe, kandidati moraju da ispunjavaju posebne kriterijume u pogledu zdravstvene, psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Za kandidate koji konkurišu za radno mesto vatrogasac-spasilac – vozač, neophodno je posedovanje važeće nacionalne vozačke dozvole „C“ kategorije.

Pravo učešća imaju i kandidati sa važećom vozačkom dozvolom „B“ kategorije, uz obavezu da polože vozački ispit „C“ kategorije u roku od 18 meseci od završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se policijskoj stanici prema mestu prebivališta kandidata. Kandidati mogu podneti samo jednu prijavu, a oni koji ispunjavaju uslove za više vatrogasno-spasilačkih jedinica dužni su da prilikom prijave navedu redosled jedinica za koje konkurišu.

(Pančvac)