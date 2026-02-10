Veliki uspeh SD Pančevo 1813: Prvi na rang-listi Streljačkog saveza Srbije za 2025.

Streljački savez Srbije zvanično je proglasio najuspešnije klubove i takmičare na osnovu ostvarenih rezultata u 2025. godini.

Na rang-listi Streljačkog saveza Srbije, na prvom mestu našla se, po prvi put u istoriji dugoj 212 godina, Streljačka družina „Pančevo 1813“, sa ukupno 1.067,66 osvojenih bodova. Drugo mesto zauzeo je SU „Gatos“ Lebane sa 847,66 bodova, dok je trećeplasirana SD „Novi Sad 1790“ sa 796,66 bodova, u konkurenciji ukupno 33 bodovana kluba.

Pančevačka družina je prošle godine bila trećeplasirana, a prema rezultatima i aktuelnim ostvarenjima takmičara očekuje se da klub i tokom 2026. godine ostane među vodećima u streljačkom sportu Srbije.

Za najuspešnijeg takmičara Srbije proglašen je Aleksa Rakonjac, koji je prvi junior i drugi senior puškom na rang-listi. Tokom sezone osvojio je titulu juniorskog prvaka Evrope i postavio novi juniorski rekord Evrope sa 632,5 krugova. Zajedno sa Aleksandrom Havran, koja je proglašena za najuspešniju takmičarku Srbije, osvojio je i seniorsku srebrnu medalju u disciplini miks. Rakonjac se trenutno priprema za učešće na Prvenstvu Evrope u seniorskoj konkurenciji puškom.

Iva Rakonjac proglašena je za drugu najuspešniju juniorku i četvrtu seniorku puškom. Sa juniorskom ekipom Srbije osvojila je bronzanu medalju na Prvenstvu Evrope, dok je u miks disciplini sa bratom Aleksom tokom sezone redovno osvajala medalje. Na međunarodnom juniorskom takmičenju Walther Cup u Smederevu, brat i sestra Rakonjac su peti put zaredom osvojili zlatnu medalju i postavili rekord.

Marko Ninković bio je redovan član juniorske reprezentacije Srbije i proglašen je za najuspešnijeg juniora pištoljem, dok je u seniorskoj konkurenciji zauzeo šesto mesto na rang-listi. Osvojio je srebrnu medalju na juniorskom Prvenstvu Evrope u miksu sa Martom Novović, kao i prvo mesto i najviši rezultat vazdušnim pištoljem na međunarodnom takmičenju Walther Cup u Smederevu. Trenutno je učesnik juniorskog Prvenstva Evrope pištoljem u Bugarskoj.

Gabriel Dautović, nakon uspešne karijere puškom, nastavio je sa osvajanjem medalja i u pištoljskim disciplinama, te se plasirao na četvrto mesto na seniorskoj rang-listi. Doprineo je osvajanju ekipnih pehara pištoljaša, zajedno sa braćom Velimirom i Markom Ninkovićem, Andrejem Jeftenićem, Jovanom Kondićem i Ognjenom Bunčićem. Od ove grupe takmičara očekuju se rezultati i tokom 2026. godine u svim ekipnim konkurencijama – seniorskoj, juniorskoj, konkurenciji mlađih juniora i kadeta.

U klubu je formirana i nova generacija pionirki i pionira u disciplinama pištoljem i puškom, od kojih se takođe očekuju zapaženi rezultati u narednom periodu.

Streljačka družina „Pančevo 1813“ već više godina zauzima prvo mesto na rang-listi osvajanja sponzorskih dijabola, koje Streljački savez Srbije dodeljuje na osnovu masovnijeg učešća na Prvenstvima Srbije, a očekivanja su da se taj trend nastavi i u 2026. godini.

Pehar za prvo mesto primio je glavni trener Siniša Veljković, uz angažovanje trenera Ljubiše Rakonjca i Velimira Ninkovića, kao i podršku roditelja i prijatelja kluba.

(Pančevac)