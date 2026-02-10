Pojačana akcija kontrole saobraćaja do 15. februara

Do 15. februara u našoj zemlji biće na snazi ROADPOL akcija pojačane kontrole saobraćaja. U fokusu su vozači teretnih vozila i autobusa, naročito ukoliko vrše organizovani prevoz dece, dok će se pojačana kontrola svih učesnika u saobraćaju sprovoditi i za vreme predstojećih praznika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova počinje sa međunarodnoom akcijom pojačane kontrole saobraćaja, sa fokusom na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa. Akciju će sprovoditi pripadnici Saobraćajne policije, i to u 34 zemalja Evrope.

Od 9. februara počinje međunarodna pojačana kontrola saobraćaja koja je usmerena na kontrolu teretnih vozila i vozača koji upravljaju teretnim vozilima. Trajaće do 15. februara, sa posebnim akcentom na autobuse i kombi vozila koja vrše prevoz dece. Apelujemo na pomenute učesnike u saobraćaju da poštuju pravila saobraćaja i da se pridržavaju propisanog vremena upravljanja – navodi Aleksandra Miljković, komandir Saobraćajno-policijske ispostave Pančevo.

Uoči predstojećih praznika očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja posebno na putnim pravcima ka turističkim centrima, zbog čega se takođe očekuje pojačana kontrola svih učesnika u saobraćaju.

Biće sprovedena prva centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje svih prekršaja koji su najčešći uzročnici saobraćajnih prekršaja i biće usmerena na sve učesnike u saobraćaju – od pešaka do vozača, biciklistu…

Apelujemo još jednom na sve učesnike u saobraćaju da poštuju pravila saobraćaja, a naročito apelujemo na vozače da obrate pažnju na pešake i vozače bicikala – navodi Miljković.

Naročita pažnja biće usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine, upravljanja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao inekorišćenja pojasa i zimske opreme.

(Pančevac)