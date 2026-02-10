Očišćena Ulica Jovana Pavlovića, odneto više od 25 kubnih metara otpada
11:30
10.02.2026
Zaposleni u radnim jedinicama „Čistači“ i „Iznošenje otpada“ JKP-a „Higijena“ Pančevo očistili su Ulicu Jovana Pavlovića, uz pomoć radnika JKP-a „Zelenilo“ koji su isekli šiblje ispod kog se nalazio otpad.
Foto: JKP HigijenaFoto: JKP Higijena
U ovoj ulici u naselju Strelište, koja vodi ka crkvi i na čijem početku se nalazi i stajalište za kontejnere, bilo je i kabastog otpada – starog nameštaja i ambalaže. Odneto je više od 25 kubnih metara otpada vozilom sa dizalicom. Sitan otpad počišćen je bockanjem i grabuljanjem.
Očuvanje okoline je zajednički zadatak; za rezultate su odgovorne nadležne službe, kao i stanovništvo, koje treba da se pridržava pravila odlaganja otpada.
