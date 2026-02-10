 Dramatični snimci u Bijelom Polju, ekološka bomba može da eksplodira u Srbiji

Bijelo Polje – Smeće u reci Lim prava je ekološka bomba koja preti da eksplodira. Najnoviji dramatični snimci stižu iz Bijelog Polja, nakon što je NVO ,,Euromost“ evidentirala uz podršku gradjana, kako Komunalno preduzeće,,Lim“ iz Bijelog Polja istovara komunalni otpad na obali Lima i u samoj reci, ispod ovog preduzeća.

– Prema informacijama do kojih smo došli od gradjana, ovo preduzeće sve to radi danima, gde su na obali Lima iskopali rupu i nakon čega tu komunalnu otpad zatrpavaju, a deo odlazi u reku Lim, a što se vidi na video snimku i fotografiji koje smo dostavili medijima, navodi se u saopštenju NVO Most.

NVO,,Euromost“ je o ovom slučaju obavestila i sve nadležne inspekcije, Agenciju za zaštitu životne sredine, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo Evropskih poslova, kao delegaciju Evropske unije , gde su ih pitali, da li ovako treba da Crna Gora zatvori poglavlje 27 životnu sredinu i klimatske promjene?

– NVO,,Euromost“ će nastaviti da štiti rijeku Lim, koji je ugrožen najviše na području opštine Bijelo Polje, a što se vidi nakon poslednjih poplava i velikog vodostaja, kada se povukla rijeka, gde je iza sebe ostavila veliki otpad koji je zatrpao čitave obale kroz ovu opštinu, naveli su na kraju iz ove organizacije, ističu u saopštenju.

Veliki problem zbog ovakvih postupaka imaju u opštine u Srbiji, jer poplavni talas u Prijepolje i Priboj donese na hiljade kubika smeća koje se u većini slučajeva taloži na Potpećkom jezeru pretvarajući ga u plutajući deponiju.

– Ogromne količine smeća do nas stižu upravo rekom Lim. Stanje vrlo često prelazi naše mogućnosti. Mi čistimo koliko možemo, lančanice pomažu. Komunalno preduzeće u Bijelom Polju i naše komunalno radili su evropski projekat za čišćenje i održavanje Lima. Ovi u Bijelom Polju su ranije i postavili lančanicu iznad grada, koja je plastična, i ona im je u noći otkinuta bila i odneta. Nisu baš najažurmiji. Tako da je ovo posao u krug. Čim padne kiša i voda pređe 200 kubika u otoku, odmah imamo užasnu sliku plutajuće deponije, ističe ekološki aktivista iz Priboja iz udruženja Jastreb, Siniša Laković.

(RINA)