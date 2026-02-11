Manja Grčić izabrana za direktorku Radio-televizije Srbije

BEOGRAD – Manja Grčić izabrana je danas za direktora Radio-televizije Srbije, saznaje Tanjug.

Odluku je doneta na današnjoj sednici Upravni odbor RTS-a.

Manja Grčić ima više od 20 godina iskustva u medijskoj industriji na najvišim pozicijama u regionalnim i međunarodnim kompanijama. Pod njenim vođstvom, Antenna Group, sa tri nacionalne televizije i šest kablovskih kanala, pozicionirala se kao jedna od najznačajnijih medijskih grupacija.

Manja Grčić je danas suvlasnica i direktorka sve uticajnije kompanije Minacord Media, u čijem vlasništvu su televizije K1, Kazbuka i TV DR, kao i medijska platforma Tanjug.

Uspešno vodi i agenciju za komunikacije Majo Public.

Podsetimo, na konkursu za novog direktora RTS-a šest kandidata je ispunilo uslove: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić. Stanislav Veljković je prošle nedelje povukao kandidaturu.

Mandat na funkciji generalnog direktora RTS Draganu Bujoševiću istekao je 3. februara, a UO RTS ga je dan ranije imenovao za vršioca dužnosti na još šest meseci. Na današnjoj sednici UO za novog direktora javnog servisa izabrana je Manja Grčić.