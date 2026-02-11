Vesti Društvo

Manja Grčić izabrana za direktorku Radio-televizije Srbije

14:55

11.02.2026

Podeli vest:

Printscreen

BEOGRAD – Manja Grčić izabrana je danas za direktora Radio-televizije Srbije, saznaje Tanjug.

Odluku je doneta na današnjoj sednici Upravni odbor RTS-a.

Manja Grčić ima više od 20 godina iskustva u medijskoj industriji na najvišim pozicijama u regionalnim i međunarodnim kompanijama. Pod njenim vođstvom, Antenna Group, sa tri nacionalne televizije i šest kablovskih kanala, pozicionirala se kao jedna od najznačajnijih medijskih grupacija.

Manja Grčić je danas suvlasnica i direktorka sve uticajnije kompanije Minacord Media, u čijem vlasništvu su televizije K1, Kazbuka i TV DR, kao i medijska platforma Tanjug.

Uspešno vodi i agenciju za komunikacije Majo Public.

Podsetimo, na konkursu za novog direktora RTS-a šest kandidata je ispunilo uslove: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić. Stanislav Veljković je prošle nedelje povukao kandidaturu.

Mandat na funkciji generalnog direktora RTS Draganu Bujoševiću istekao je 3. februara, a UO RTS ga je dan ranije imenovao za vršioca dužnosti na još šest meseci. Na današnjoj sednici UO za novog direktora javnog servisa izabrana je Manja Grčić.

Tagovi

Manja Grčić rts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.