Kineski kulturni centar u Beogradu: Danas svečano otvaranje izložbe Kovačička naivna umetnost K

Danas u 13 časova, održaće se svečano otvaranje izložbe slika iz fonda Galerije naivne umetnosti u Kineskom kulturnom centru u Beogradu. Povod je predstojeća Kineska Nova godina, kao i dugogodišnja saradnja između Kineskog kulturnog centra, Galerije naivne umetnosti, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i opštine Kovačica.

Posetioci izložbe imaće priliku da vide 40 originalnih dela iz fonda Galerije naivne umetnosti.

(RTV KOvačica)