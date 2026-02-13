Kulturna dešavanja Južni Banat

Kineski kulturni centar u Beogradu: Danas svečano otvaranje izložbe Kovačička naivna umetnost K

10:30

13.02.2026

Podeli vest:

FOTO: Pokrajinska vlada
FOTO: Pokrajinska vlada

Danas u  13 časova, održaće se svečano otvaranje izložbe slika iz fonda Galerije naivne umetnosti u Kineskom kulturnom centru u Beogradu. Povod je predstojeća Kineska Nova godina, kao i dugogodišnja saradnja između Kineskog kulturnog centra, Galerije naivne umetnosti, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i opštine Kovačica.

Posetioci izložbe imaće priliku da vide 40 originalnih dela iz fonda Galerije naivne umetnosti.

(RTV KOvačica)

Tagovi

Kineski kulturni centar Kovčica naiva

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.