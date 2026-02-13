Kineski kulturni centar u Beogradu: Danas svečano otvaranje izložbe Kovačička naivna umetnost K

Počela isplata: Na računu od 26.000 do 60.000 dinara
13:00
13.02.2026
Danas u 13 časova, održaće se svečano otvaranje izložbe slika iz fonda Galerije naivne umetnosti u Kineskom kulturnom centru u Beogradu. Povod je predstojeća Kineska Nova godina, kao i dugogodišnja saradnja između Kineskog kulturnog centra, Galerije naivne umetnosti, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i opštine Kovačica.
Posetioci izložbe imaće priliku da vide 40 originalnih dela iz fonda Galerije naivne umetnosti.
(RTV KOvačica)
13:00
13.02.2026
12:38
13.02.2026
12:30
13.02.2026
12:00
13.02.2026
10:00
12.02.2026
17:00
10.02.2026
AUD
70.45 RSD
BAM
60.01 RSD
CAD
72.83 RSD
CHF
128.22 RSD
EUR
117.37 RSD
GBP
134.69 RSD
SEK
11.12 RSD
USD
98.90 RSD
11:00
13.02.2026
09:27
13.02.2026