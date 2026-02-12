NIS: Benzinske stanice dobro snabdevene, povećano IPS plaćanje

Benzinske stanice Naftne industrije Srbije (NIS) sve vreme rade u redovnom režimu rada, u punom kapacitetu i snabdevene su svim vrstama naftnih derivata domaće proizvodnje, a nude i raznovrsni dodatni asortiman, izjavila je danas direktorka Departmana za maloprodaju NIS-a Bojana Radojević.

„Uspeli smo da održimo kontinuitet snabdevanja i energetsku stabilnost u zemlji, naravno uz podršku Vlade Srbije i ovim putem želim da se zahvalim na podršci i pomoći. Naši maloprodajni objekti rade uobičajeno, prodaja se odvija redovno, uprkos ograničenjima koja postoje u vezi sa načinima plaćanja“, rekla je ona novinarima.

Istakla je da je u Srbiji najviše zastupljena gotovina kao način plaćanja a da na maloprodajnim objektima NIS-a sada dina kartice zauzimaju sve veći udeo u transakcijama.

„Naše korporativne kartice sve vreme rade redovno bez bilo kakvih problema, a ono što mogu da kažem da su najveće iznenađenje za nas upravo naši digitalni projekti, koji su nam pomogli da u ovom periodu očuvamo stabilnost poslovanja. To je naša drajv go aplikacija, koja je našim kupcima poznata godinama i ona iz godine u godinu generiše sve veći broj kupaca. Ovo zato jer potrošači shvataju benefite ovog načina plaćanja, pogotovo kada su u žurbi i žele svoj račun da plate sa mesta gde toče gorivo“, navela je ona.

Naglasila je i da su se kupci vrlo brzo prilagodili i prihvatili IPS način plaćanja, čije je korišćenje, prema njenim rečima, na benzinskim stanicama NIS-a višestrukovno poraslo.

„Korišćenje je poraslo skoro 40 puta u odnosu na prethodni period. Svako ko ima mobilnu bankarsku aplikaciju može vrlo jednostavno i brzo da obavi plaćanje na maloprodajnim objektima putem opcije IPS pokaži koja se nalazi u mobilnoj aplikaciji na telefonu“, rekla je ona.

Zahvalila je kupcima zato što su ostali uz NIS i u ovim izazovnim okolnostima i što su se potrudili da promene svoje navike kako bi prevazišli ograničenja koja trenutno postoje kod ove naftne kompanije.

(Pančevac)