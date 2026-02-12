BENZINSKE STANICE NIS-a Stabilno poslovanje i inovativne usluge uprkos izazovima
Benzinske stanice kompanije NIS posluju redovno i ostale su pouzdan partner potrošačima širom Srbije, uprkos složenim uslovima u kojima kompanija posluje. Na svim maloprodajnim objektima NIS-a obezbeđeno je uredno snabdevanje domaćeg tržišta svim vrstama naftnih derivata, uz visok standard usluga i raznovrsnu ponudu robe široke potrošnje, po kojima su benzinske stanice NIS već godinama prepoznate na tržištu.
U susret savremenim trendovima, kompanija NIS je na benzinskim stanicama nastavila da razvija inovativne projekte koji uključuju sve popularnije plaćanje uz pomoć mobilnih aplikacija. Tako je potrošačima, pored gotovine i domaće „Dina“ kartice, plaćanje omogućeno i putem „IPS Pokaži“ metode u svega nekoliko koraka, koristeći samo mobilni telefon.
Članovima programa lojalnosti dostupno je i korišćenje digitalne „Sa nama na putu“ kartice lojalnosti, dok potrošači na benzinskim stanicama imaju i mogućnost plaćanja računa i podizanja gotovine, kao i uslugu paketomata koja korisnicima omogućava preuzimanje paketa i pošiljki u vreme i na lokacijama benzinskih stanica koje im najviše odgovaraju.
(Pančevac)