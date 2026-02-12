BENZINSKE STANICE NIS-a Stabilno poslovanje i inovativne usluge uprkos izazovima

Benzinske stanice kompanije NIS posluju redovno i ostale su pouzdan partner potrošačima širom Srbije, uprkos složenim uslovima u kojima kompanija posluje. Na svim maloprodajnim objektima NIS-a obezbeđeno je uredno snabdevanje domaćeg tržišta svim vrstama naftnih derivata, uz visok standard usluga i raznovrsnu ponudu robe široke potrošnje, po kojima su benzinske stanice NIS već godinama prepoznate na tržištu.

Pored vrhunskog kvaliteta goriva domaće proizvodnje koje se proizvodi u Rafineriji nafte Pančevo, NIS Petrol i Gasprom benzinske stanice nude bogat izbor robe široke potrošnje kao i visok nivo usluga. Između ostalog, u okviru najveće maloprodajne mreže na domaćem tržištu naftnih derivata, na oko 330 benzinskih stanica širom Srbije, dostupni su ekskluzivni proizvodi od kojih se mnogi već godinama razvijaju pod brendovima G-Drive i Drive Café.

U susret savremenim trendovima, kompanija NIS je na benzinskim stanicama nastavila da razvija inovativne projekte koji uključuju sve popularnije plaćanje uz pomoć mobilnih aplikacija. Tako je potrošačima, pored gotovine i domaće „Dina“ kartice, plaćanje omogućeno i putem „IPS Pokaži“ metode u svega nekoliko koraka, koristeći samo mobilni telefon.

Članovima programa lojalnosti dostupno je i korišćenje digitalne „Sa nama na putu“ kartice lojalnosti, dok potrošači na benzinskim stanicama imaju i mogućnost plaćanja računa i podizanja gotovine, kao i uslugu paketomata koja korisnicima omogućava preuzimanje paketa i pošiljki u vreme i na lokacijama benzinskih stanica koje im najviše odgovaraju.

„Sve benzinske stanice NIS-a rade redovno, uredno su snabdevene svim vrstama goriva i nude raznovrsni dodatni asortiman. Nismo odustali od našeg prioriteta, a to je zadovoljstvo naših potrošača. Njihovo poverenje ostaje naš glavni motiv da nastavimo intenzivno da radimo na širenju asortimana naših proizvoda, kao i na poboljšanju kvaliteta potrošačkih usluga, i u tom pravcu ćemo nastaviti, uprkos nametnutim izazovima“, rekla je Bojana Radojević, direktorka Departmana za maloprodaju kompanije NIS.

(Pančevac)