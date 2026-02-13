Batut: Skoro 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu u prvoj nedelji februara

BEOGRAD – Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 2. do 8. februara zabeleženo 8.478 slučajeva oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 127,21 na 100.000 stanovnika, što je za 8,8 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost je na ispod epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani).

Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Jablaničkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog okruga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti u definisanom vremenskom periodu.

U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Takođe, u toku šeste izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 12.621 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1000,96 na 100.000 stanovnika, što je za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 18 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

