Vršac: Oklopne jedinice potvrdile visoku vatrenu obučenost

Pripadnici tenkovskih i mehanizovanih bataljona iz sastava Treće brigade kopnene vojske realizovali su ove nedelje obuku u terenskim uslovima na poligonu „Orešac“ kod Vršca.

U okviru obuke, koja se izvodi radi održavanja i unapređenja osposobljenosti profesionalnog sastava, uvežbavan je borbeni rad posada tenkova M-84 i borbenih vozila pešadije M-80 AB1/V2, uz realizaciju gađanja iz naoružanja roda.

Dejstvovano je po ciljevima na različitim daljinama, a ostvareni rezultate vatre potvrdili su visok nivo vatrene obučenosti pripadnika jedinice. Važan segment obuke bilo je dodatno osposobljavanje mladih profesionalnih vojnika koji su uspešno prošli selekciju za prijem u tenkovske i mehanizovane bataljone.

Pred pripadnicima oklopnih jedinica su sada taktičke vežbe i bojeva gađanja kako bi dalje unapredili svoju osposobljenost za borbenu upotrebu tenkova i borbenih vozila pešadije, uz maksimalno iskorišćenje mogućnosti ovih sredstava ratne tehnike.

Stalnom obukom u tenkovskim i mehanizovanim bataljonima obezbeđuje se da sve posade ispunjavaju zahtevane standarde obučenosti, a time i visok nivo borbene gotovosti ovih jedinica, koje, zahvaljujući velikoj pokretljivosti, vatrenoj moći i oklopnoj zaštiti, predstavljaju osnovnu manevarsku snagu Kopnene vojske za izvođenje operacija.

(Pančevac)