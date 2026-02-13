Krvi nema dovoljno: Crveni krst Pančevo apeluje na davaoce

Kako se približava praznik Sretenje, raste potreba za stabilnim zalihama krvi. Crveni krst Pančevo uputio je apel svim sugrađanima koji su u mogućnosti da se odazovu i dobrovoljno daju krv.

ada krv čeka pacijenta, to je najbolja moguća opcija, ali nažalost, situacija nije takva. Broj pacijenata kojima je krv neophodna se povećava – kako za lečenje i operacije, tako i za druge zdravstvene intervencije. Kako se približavaju praznici, potrebne su još veće zalihe krvi, zbog čega je Crveni krst uputio apel sugrađanima da pomognu ukoliko su u mogućnosti.

U ovim otežanim uslovima, kada su zalihe krvi na nižem nivou, možemo pomoći samo mi – dobrovoljni davaoci. Poseban apel upućen je mladim građanima koji do sada nisu davali krv: motiv treba da bude humanost i činjenica da svojim činom mogu nekome spasiti život.

Sledeći ponedeljak je praznik, kada ćemo se svi malo odmarati i provoditi vreme u krugu porodice, ali moramo misliti i na one koji će se u tom trenutku lečiti. Molimo naše građane da se odazovu, dođu i daju krv.

Akcije dobrovoljnog davanja krvi Služba za transfuziju krvi Vojvodine organizuje u prostorijama Crvenog krsta Pančevo ponedeljkom i sredom od 9 do 12 časova, dok se poslednje srede u mesecu akcija održava u popodnevnom terminu, od 13 do 17 časova.

(RTV Pančevo)