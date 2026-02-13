DOLOVO: „Vinarijada“ u dva čina – sutra prvi deo, a nastavak u oktobru

Policija u Pančevu zaplenila 1.2 KG raznih narkotika
19:07
13.02.2026
Ovogodišnja, 28. dolovačka „Vinarijada“ biće održana u dva dela, jer su tako odlučili organizatori iz tamošnjeg Udruženja vinara i vinogradara „Sveti Trifun“.
Naime, u subotu, 14. februara, na dan istoimenog sveca, članovi pomenute organizacije na svom vinogradu upriličiće simbolično orezivanje čokota uz prisustvo lokalnih sveštenika.
Nakon toga, od 13 sati u Domu kulture biće priređen prigodni koktel, kada će biti ritualno prerezan slavski kolač.
Prema rečima predsednika udruženja, Bogdana Ankucića, drugi deo „Vinarijade“ biće održan najesen.
– Izvršni odbor udruženja „Sveti Trifun“ da održimo tradiciju i simbolički orežemo čokote u našem vinogradu i tako započnemo vogodišnju sezonu, a potom i obeležimo slavu koktelom. Napominjem da ćemo drugi deo „Vinarijade“ da organizujemo u oktobru, kada će na programu biti sve ono što krasi našu manifestaciju – od nadmetanja uzoraka mladog vina i takmičenja u ispijanju špricera do prodajne izložbe produkata vinara – najavio je Ankucić.
(Pančevac/J. Filipović)
JUBILARNA 25. VINARIJADA U DOLOVU Pobednici iz Jabuke, Dolova i Pančeva u četiri kategorije
ODRŽANA 25. VINARIJADA U DOLOVU Pogledajte savete dolovačkih vinara kako da prepoznate dobro vino! VIDEO