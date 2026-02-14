Starčevo: Ovo su pobednici Izbora za najlepši slavski kolač

Ove godine se po prvi put organizovala i kreativna radionica za decu, rekla je Ljiljana Zarić.

Po 12. put, u Starčevu je održana tradicionalna manifestacija „Izbor za najlepši slavski kolač“, u organizaciji Udruženja žena „Neolit“, i uz podršku Doma kulture „29. novembar“ i Mesne zajednice Starčevo, prenosi RTV Pančevo.

Izbor za najlepši slavski kolač tradicionalna je manifestacija koja se održava već 12 godina u Starčevu. U organizaciji Udruženja žena „Neolit“ i uz podršku Doma kulture „29. novembar“ i Mesne zajednice Starčevo, manifestacija je i ove godine uspešno realizovana. Gradski većnik za kulturu, Darko Ješić, svečano je otvorio ovu manifestaciju.

Predsednica Udruženja žena „Neolit“, Ljiljana Zarić, istakla je da se takmičenje odvijalo u dve kategorije, kao i da se ove godine bira i najlepši štand. Ove godine se, takođe, po prvi put organizovala i kreativna radionica za decu, rekla je Zarić.

Marko Ivošević, direktor Doma kulture „29. novembar“ u Starčevu, istakao je da Dom kulture rado podržava ovu manfiestaciju.

Za najlepši slavski kolač, u kategoriji pojedinaca, treće mesto dobila je Ljubica Nikolić, drugo mesto Dragana Aleksić, a pobednica je Ljubica Jovanović. U kategoriji Udruženja, nagradu za najlepši slavski kolač dobilo je Udruženje žena Jabuka, drugo mesto pripalo je Udruženju žena Ivanovo, a Udruženje žena Dolovke osvojile su treće mesto. Nagradu za najlepši štand dobilo je Udruženje žena „Vredne ruke Crepaja“, na drugom mestu je Udruženje žena „Đetvan“ iz Vojlovice, a treće mesto osvojilo je Udruženje žena „Pančevke“ Gornji grad.

