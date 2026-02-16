Milan Stanišić: Uvek na strani sporta i zdravog stila života

Kao i uvek, s početkom druge sportske polusezone, Pančevo živne. To je povod za razgovor s Milanom Stanišićem, direktorom JKP-a „Mladost”. Najpre je rekao:

– U protekloj 2025. godini, JKP „Mladost” nije imala problema u poslovanju jer smo uspeli da tekućim održavanjem održimo sve objekte i terene u potrebnom stanju kako bi sportisti i građani imali adekvatne uslove za bavljenje sportom. Naš fokus u tekućoj godini biće na unapređenju kvaliteta usluga, kao i na stvaranju boljih uslova za sve korisnike. Posebnu pažnju ćemo posvetiti održavanju postojećih kapaciteta i poboljšanju bezbednosti na bazenima i sportskim terenima. Sredstva koja su nam dodeljena iz budžeta Grada dovoljna su za funkcionisanje preduzeća u većem delu, a za tekuće održavanje obezbeđujemo novac iz sopstvenih prihoda.



Kada se radi o ovoj godini, Stanišić podvlači da preduzeće planira dodatna ulaganja u opremu i unapređenje energetske efikasnosti objekata kako bi bili smanjeni troškovi i da bi bila obezbeđena dugoročna održivost objekata. Objašnjava:

– Preduzeće sačinjavaju dve zasebne organizacione celine: SRC „Strelište” sa komleksom objekata koji čine Hala sportova, otvoreni i zatvoreni plivački bazeni i otvoreni tereni za fudbal, rukomet i košarku, kao i SRC „Mladost” sa kompleksom terena i objekata. Na sportsko-rekreativnom centru „Strelište”, pored redovnog tekućeg održavanja, sprovešćemo jednu od najznačajnijih aktivnosti, a to su mehaničko i hemijsko čišćenje ventilacionih kanala i radovi na obnovi spoljnih svlačionica u Hali sportova.

U kompleksu SRC-a „Mladost” nalazi se i glavni fudbalski teren gde FK „Železničar” igra utakmice u najvišem rangu takmičenja srpskog fudbala kao domaćin, što ga čini privlačnim za posetu naših sugrađana. Tu su i tereni i objekti namenjeni, pre svega, rekreaciji građana, poput terena za košarku, rukomet, mali fudbal i odbojku, a veoma popularna je i trim staza. Na sportskom centru „Mladost” predviđeno je redovno održavanje travnatih površina, krečenje dela zgrade, rekonstrukciju dela krova na objektu…

Stanišić dodaje da su svi sadržaji na sportskim centrima u funkciji i da su termini u potpunosti iskorišćeni. Direktor JKP-a „Mladost” potcrtava da je osnovna delatnost preduzeća uređenje i održavanje sportskih terena i objekata u gradu, gde se odvija sportski život Pančeva.



Važno je da podsetimo na to da je u prethodnom periodu zamenjen parket u velikoj sali Hale sportova i da je rekonstruisano kupatilo, kako bi sportisti imali što bolje uslove: u Hali sportova odvijaju se i utakmice međunarodnog ranga. Stanišić kaže da su objekti koje JKP „Mladost” održava izgrađeni šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka i da samim tim, zbog dotrajalosti instalacija, dolazi do problema, ali da „s postojećim timom zaposlenih u preduzeću uspevamo sve na vreme da saniramo kako bi i sportisti i građani imali adekvatne uslove za bavljenje sportom”.

Grad Pančevo, kao i prethodnih godina, očekuje od JKP-a „Mladost” uredno i kontinuirano obavljanje komunalne delatnosti: pre svega nesmetani rad dvaju sportskih centara sa svim pripadajućim objektima. Ovo javno-komunalno preduzeće će nastaviti da održava i razvija sportsku infrastrukturu Pančeva. Sve odluke vezane za kapitalne investicije JKP „Mladost” donosi u saradnji sa Gradom. Ukoliko se postigne dogovor i obezbede sredstva za investicije u sportsku infrastrukturu, JKP „Mladost” će u skladu sa svojim mogućnostima učestvovati u njihovoj realizaciji.

U saradnji sa Sportskim savezom Grada Pančeva trenažni procesi svih klubova organizovani su bez problema, uz adekvatan raspored, a uspesi pančevačkih sportista nisu izostajali. Bitno je istaći i da radnici JKP-a „Mladost” ulažu veliki trud u obezbeđivanje vrhunskih uslova za uspešno obavljanje obuke plivanja dece drugih razreda osnovnih škola sa teritorije Grada Pančeva; ovo se tiče i funkcionalnosti objekta, kao i maksimalne bezbednosti dece.

(Pančevac / S. Trajković)

Otvoren konkurs za sportske projekte