Milan Stanišić: Uvek na strani sporta i zdravog stila života

Zaposleni u JKP-u „Mladost” kažu: „Naš cilj je da pored osnovnih aktivnosti, promovišemo sport i rekreaciju; organizujemo različite programe i sadržaje namenjene svim sugrađanima”
Kao i uvek, s početkom druge sportske polusezone, Pančevo živne. To je povod za razgovor s Milanom Stanišićem, direktorom JKP-a „Mladost”. Najpre je rekao:
– U protekloj 2025. godini, JKP „Mladost” nije imala problema u poslovanju jer smo uspeli da tekućim održavanjem održimo sve objekte i terene u potrebnom stanju kako bi sportisti i građani imali adekvatne uslove za bavljenje sportom. Naš fokus u tekućoj godini biće na unapređenju kvaliteta usluga, kao i na stvaranju boljih uslova za sve korisnike. Posebnu pažnju ćemo posvetiti održavanju postojećih kapaciteta i poboljšanju bezbednosti na bazenima i sportskim terenima. Sredstva koja su nam dodeljena iz budžeta Grada dovoljna su za funkcionisanje preduzeća u većem delu, a za tekuće održavanje obezbeđujemo novac iz sopstvenih prihoda.
Kada se radi o ovoj godini, Stanišić podvlači da preduzeće planira dodatna ulaganja u opremu i unapređenje energetske efikasnosti objekata kako bi bili smanjeni troškovi i da bi bila obezbeđena dugoročna održivost objekata. Objašnjava:
U kompleksu SRC-a „Mladost” nalazi se i glavni fudbalski teren gde FK „Železničar” igra utakmice u najvišem rangu takmičenja srpskog fudbala kao domaćin, što ga čini privlačnim za posetu naših sugrađana. Tu su i tereni i objekti namenjeni, pre svega, rekreaciji građana, poput terena za košarku, rukomet, mali fudbal i odbojku, a veoma popularna je i trim staza. Na sportskom centru „Mladost” predviđeno je redovno održavanje travnatih površina, krečenje dela zgrade, rekonstrukciju dela krova na objektu…
Stanišić dodaje da su svi sadržaji na sportskim centrima u funkciji i da su termini u potpunosti iskorišćeni. Direktor JKP-a „Mladost” potcrtava da je osnovna delatnost preduzeća uređenje i održavanje sportskih terena i objekata u gradu, gde se odvija sportski život Pančeva.
Važno je da podsetimo na to da je u prethodnom periodu zamenjen parket u velikoj sali Hale sportova i da je rekonstruisano kupatilo, kako bi sportisti imali što bolje uslove: u Hali sportova odvijaju se i utakmice međunarodnog ranga. Stanišić kaže da su objekti koje JKP „Mladost” održava izgrađeni šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka i da samim tim, zbog dotrajalosti instalacija, dolazi do problema, ali da „s postojećim timom zaposlenih u preduzeću uspevamo sve na vreme da saniramo kako bi i sportisti i građani imali adekvatne uslove za bavljenje sportom”.
U saradnji sa Sportskim savezom Grada Pančeva trenažni procesi svih klubova organizovani su bez problema, uz adekvatan raspored, a uspesi pančevačkih sportista nisu izostajali. Bitno je istaći i da radnici JKP-a „Mladost” ulažu veliki trud u obezbeđivanje vrhunskih uslova za uspešno obavljanje obuke plivanja dece drugih razreda osnovnih škola sa teritorije Grada Pančeva; ovo se tiče i funkcionalnosti objekta, kao i maksimalne bezbednosti dece.
(Pančevac / S. Trajković)
