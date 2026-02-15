Svake godine u Južnom Banatu od raka oboli petoro dece

Međunarodni dan dece obolele od raka, koji se obeležava 15. februara, povod da se ponovo ukaže da izlečenje zavisi i od rane dijagnostike, lečenja i podrške

Međunarodni dan dece obolele od raka, koji se obeležava svakog 15. februara, 2026. godine obeležava završetak trogodišnje kampanje pod sloganom „Od izazova do promene”, koja je usmerena na pokazivanje, merenje i isticanje uticaja globalnih napora da se obezbedi jednak pristup lečenju i nezi za svu decu obolelu od raka.

Istraživanja govore da u prevenciji malignih bolesti kod dece, kao i drugih hroničnih obolјenja tokom celog života, ulogu igraju: • dojenje kao najbolji izbor;

• neizlaganje duvanskom dimu (pasivno i aktivno) i drugim duvanskim proizvodima;

• neizlaganje zagađenjima iz životne sredine (hemijskim i nehemijskim, uključujući jonizujuća i nejonizujuća zračenja);

• ishrana bogata voćem, povrćem i vlaknima;

• ograničena upotreba šećera, konditorskih proizvoda i ultraprerađene hrane i napitaka;

• redovna fizička aktivnost;

• imunizacija dece, posebno protiv hepatitisau uzrastu odojčeta (smanjuje se rizik od hepatocelularnog karcinoma) i HPV imunizacijak od oba pola, od 9 do 19 godina (sprečava rak grlića materice kod žena i rak struktura usne duplje i završnog dela debelog creva kod oba pola i rak penisa kod muškaraca);

• razvijanje zdravih navika od najranijeg uzrasta (gde se svrstava i redovno odlaženje na sistematske i preventivne preglede) i kontinuirano obrazovanje o zdravim stilovima života.

Vodeći uzrok smrtnosti dece i adolescenata do 19 godina u opštoj populaciji širom sveta su maligne bolesti. A Međunarodna agencije za istraživanje raka (IARC) upozorava da će se brojke i povećavati ukoliko se ne unaprede pristupi zdravstvenim uslugama i lečenju, jer u visokorazvijenim zemljama stopa preživljavanja dece obolele od raka dostiže oko 80 odsto, dok je u zemljama sa ograničenim resursima ona značajno niža i iznosi 20 odsto.

Od ukupnog broja obolelih u Srbiji maligne bolesti kod dece i adolescenata čine oko 1 odsto. Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u 2024. registrovano je 346 novoobolele dece najčešće u uzrastu od 15 do 19 godina, a 42 deteta su preminula, što čini stopu mortaliteta od 3,28 na 100.000). Najčešći oblici raka kod najmlađih su leukemija, tumori mozga, limfomi i tumori koštano-zglobnog sistema.

Po podacima Zavoda za javno zdravlјe Pančevo, u Južnobanatskom okrugu je prosečno u poslednjih pet godina (od 2020 do 2024 obolevalo petoro dece a jedno dete je umiralo od malignih bolesti. U 2024, poslednjoj godini za koju su prikupljeni podaci, od raka je obolelo jedno dete uzrasta 0-4 godine a umrlo jedno dete uzrasta između 5 i 9 godina.

Zavod upozorava da je posebna uloga roditelja i izabranog lekara/pedijatra u prepoznavanju „alarmantnih simptoma” koji obuhvataju:

• uporan bol (naročito glavobolje praćenje jutarnjim povraćanjem ili dugotrajan bol u kostima, zglobovima, leđima i nogama, praćen otokom),

• duži osećaji mučnine sa ili bez povraćanja ili povraćanje bez mučnine,

• neobjašnjiv, kontinuiran, gubitak težine,

• konstantan umori vidljivo bledilo,

• izražene modrice (hematomi), krvarenja, otoci ili ospa,

• kontinuirane, duge ili česteinfekcije (zapaljenja),

• blago povišena telesna temperatura koja traje ili se vraća, bez jasnog uzroka;

• uvećani limfni čvorovi (primetni kao kvržice ili zadebljanja u trbuhu, vratu, pazuhu, preponama, grudnom košu…),

• promene na očimaili u vidu (npr. beličasta sjajna tačka iza zenice),

• uvećan obim ili zapremina glave i drugi znaci i tegobe.

Iako je dijagnoza maligne bolesti kod deteta izuzetno teška za porodicu, važno je istaći da je veliki deo malignih bolesti u dečjem uzrastu danas izlečiv, naročito kada se bolest otkrije na vreme i lečenje započne blagovremeno i u adekvatnim uslovima.

(Pančevac)

Mesec borbe protiv raka dojke: Kako do mamografije u Pančevu