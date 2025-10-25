Mesec borbe protiv raka dojke: Kako do mamografije u Pančevu

Vreme je da, kao i svakog oktobra, povodom Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, ponovimo lekciju: svaki četvrti rak kod žena je rak dojke Zato, žene, idite na ultrazvuk i mamografiju jer ovaj rak, kad se otkrije, leči se u 90 odsto slučajeva!

Prošle, 2024. godine, u našem gradu od raka dojke obolele su 84 žene, što je ipak manje nego 2023, kada je registar Zavoda za javno zdravlje Pančevo zabeležio da je prijavljeno obolevanje 97 žena. Ali nema razloga za veliku sreću, jer se broj umrlih nije značajno smanjio – 2024. umrlo je 30 naših sugrađanki, a godinu dana dana ranije 31. Da li to znači da i dalje nismo naučili lekciju – da je rano otkrivanje ključ uspeha za borbu protiv ove vrste raka.

I muškarci umiru od raka dojke

Kako do mamografije Preporuka je da se mamografija posle 50. godine, a po mogućnosti i posle 40, posebno ako ste u bližoj porodici imali nekoga ko je oboleo od raka dojke, radi na svake dve godine. Pravo na skrining mamografiju iliti preventivnu mamografiju u Srbiji imaju sve žene u dobi između 50. i 69. godine. U Pančevu je potrebno da odete do Službe za zdravstvenu zaštitu žena, koja se nalazi u Domu zdravlja, u Ulici Miloša Obrenovića 2. Ljubazna medicinska sestra će vam dati formular koji možete popuniti na licu mesta ili ga naknadno doneti pošto podatke ispišete uz kaficu s prijateljicom – koju ćete takođe nagovoriti da ode na mamografiju. Poziv s terminom dobićete preko mejla, a snimanje se obavlja u Zmaj Jovinoj ulici, gde se nalazi ambulanta „Centar”. Mamografiju odmah i bez ikakvih procedura možete obaviti i u dve privatne zdravstvene ustanove – u Zavodu „Pančevac” (Ulica Vuka Karadžića 1) i u Poliklinici „Putnik” (Ul. Josifa Marinkovića 15). Cena je na nivou dve jeftinije večere – 4.000 dinara. Ultrazvuk možete obaviti čak i mnogo lakše, a po savetima nekih lekara, preporučljiv je za žene i u mlađoj dobi. Pošto u ovom slučaju nema zračenja, nema ni prepreka za češća snimanja. Često ultrazvuk lekari prepisuju ženama i na godinu dana, na primer ako imaju „cistične grudi”. O pregledu u državnom zdravstvenom sistemu konsultujte se s vašim izabranim lekarom. A ultrazvuk dojke je moguće i preko telefona zakazati i nekoj od čak šest privatnih poliklinika u Pančevu. Cena je od 4.000 do 6.000 dinara.

Iako svi uzroci nastanka raka dojke nisu razjašnjeni, rizik da ga dobijete biće veći ako imate više godina, kao i ako je rak iste vrste postojao kod srodnika prvog stepena: majke, sestre, ćerke, pa i bake ili tetke. Takođe, uočeno je da je obolevanje češće kod žena koje su prvu menstruaciju dobile pre 12, koje su u menopauzu ušle posle 55. godine, ako nisu rađale, ako su dete dobile posle 30. godine. Okidač može da bude i hormonska terapija tokom menopauze ili dugotrajna upotreba oralnih kontraceptiva. A ne zaboravite da na nastanak raka dojke mogu da utiču i prekomerna težina, nedovoljna fizička aktivnost, alkohol, pušenje, ishrana bez voća i povrća, izloženost zračenju ili hemikalijama na radnom mestu, pa čak i geografsko podneblje.

Rak dojke je među malignim bolestima kod žena u Srbiji najčešći i kada je reč o obolevanju i o umiranju. Prema podacima Instituta „Batut” iz 2022, znatno više žena oboleva u Vojvodini nego u Srbiji, a najviše u Severnobanatskom okrugu. Stopa umiranja je najveća u Severnobačkom okrugu. Svežije podatke izneo je naš pančevački Zavod za javno zdravlje – u Južnom Banatu u 2024. rak dojke je bio najčešći maligni tumor kod žena, u 23 odsto slučajeva, a na drugom mestu po broju umrlih (19%).

Najčešće obolevaju žene između 60. i 69. godine, a zabrinjava što broj obolelih žena nakon 45. i broj umrlih nakon 50. godine znatno raste. A i granica je sve niža, pa sve češće rak dojke dobijaju i mlađe žene – od 40. do 49, pa čak i one od 30. do 34. godine. Iako mnogo ređe, prošle godine smo u Južnom Banatu zabeležili i porast broja obolelih kod muškaraca, pa i jedan smrtni slučaj.

Obolevaju sve mlađe žene

Visoka učestalost obolevanja od raka dojke, kako navodi Zavod za javno zdravlje Pančevo, može se pripisati i činjenici da ipak nisu otkriveni ili do kraja razjašnjeni svi uzroci njegovog nastanka. Zato se preporučuje da otklonimo bar one za koje znamo i na koje možemo da utičemo. I što je najvažnije, ovaj rak, ako se otkrije na vreme, može da se izleči u preko 90 odsto slučajeva.

Iako je, zvanično, skrining kod nas preporučen u dobi iznad 50 godina, dobro je otići bar na ultrazvuk dojke i ako imate iznad 40 godina. Ultrazvuk, kod kog nema zračenja, u poslednje vreme doktori preporučuju čak i u mlađem dobu kao pogodnu metodu za otkrivanje kancera kod žena ispod 40. godine.

Svetska zdravstvena organizacija upozorava i da su žene u Srbiji u vrlo velikom riziku od umiranja od raka dojke u odnosu na druge države, iako se po riziku od obolevanja od ove bolesti nalazimo negde u sredini. Nije teško pogoditi da kod nas onda nešto ne štima kada je prevencija u pitanju i da priče o potrebi skrining snimanja, bilo da je mamografija ili ultrazvuk u pitanju, ne pogađaju cilj. Glavni razlog što su preventivna snimanja stalno odlagale jeste, kako tvrdi nekoliko naših sagovornica, složena i duga procedura u državnom zdravstvenom sistemu.

– Moja doktorka, izabrana doktorka, nikada mi nije ni preporučila da idem na ultrazvuk i na mamografiju. Istina je da ja to nisam ni tražila jer pretpostavljam da bi mi zakazali za godinu dana – govori nam Saška, koja je u septembru napunila 55 godina.

– Išla sam jednom na mamografiju jer sam bila napipala neku izraslinu ispod pazuha. Ali sam imala i vezu, pa sam otišla na snimanje u roku od dva sata kod moje prijateljice koja je tada radila na mamografu u Domu zdravlja. Na sreću, bila je to samo zapušena žlezda. Posle su, nažalost, neko vreme ukinuli snimanja mamografom, bar u Domu zdravlja. Mada, čujem sada od vas, da su ih vratili, pa bih stvarno mogla i da odem na to snimanje. Prošlo je već šest godina otkad sam radila mamografiju – ispričala nam je Alisa, koja ima 60 godina.

Ali procedura uopšte nije složena, bar u Pančevu, da se u državnom zdravstvenom sistemu dođe do skrining snimanja dojke. Mamografska snimanja u Domu zdravlja, pored onih koji se rade u bolnici za pacijente kod kojih već postoji sumnja na neku promenu na dojci, odavno su obnovljena. Dobra vest je i da je Dom zdravlja, zahvaljujući novcu iz pokrajine, prošle godine nabavio novi mamograf. Kako je tada objasnio doktor Đorđe Lazarević, načelnik Radiološke službe Doma zdravlja, novi aparat je najnovije generacije, daje vrlo preciznu sliku, obezbeđuje otkrivanje i inicijalnih najsitnijih lezija, a doza zračenja je niska. 3D mamografija omogućava prikaz dojke u tankim slojevima, što pomaže u otkrivanju tumora i drugih abnormalnosti koje mogu biti skrivene preklapajućim tkivom, što je bitno posebno kod žena sa gustim žlezdanim tkivom. To je razlog što eventualno nećete morati da radite dodatna snimanja, pa i biopsije. Pored toga, mamografija je sada bezbolna jer fleksibilna ploča aparata raspoređuje silu pritiska.

A ako vas mrzi da se bakćete s državnom zdravstvenom službom, na raspolaganju su vam i dve privatne poliklinike u Pančevu u kojima možete za ne tako mnogo novca uraditi mamografiju.

(Pančevac (N. Simendić)

