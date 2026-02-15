Mašinska škola „Pančevo”: I školovanje i zaposlenje

Trening centar, a ujedno i nova radionica Mašinske škole „Pančevo”, u fazi je završetka opremanja neophodnim mobilijarom, koji je obezbeđen preko poziva Western Balkan-a, a na osnovu kog je pančevačka obrazovna ustanova, kao jedan od 18 aplikanata iz Srbije, izabrana. Ovo je za „Pančevac”, rekao Nenad Dojčinović, direktor Mašinske škole „Pančevo”. Dodao je:

– Drugi deo opreme obezbedila je Vlada Republike Srbije, kao i sredstva za izgradnju ovog školskog objekta. Pored toga što će se koristiti kao školska radionica i gde će učenici u savremeno opremljenim kabinetima na spratu škole moći da koriste opremu najnovije generacije, ovaj objekat će se koristiti i za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju ljudi koji su evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Takođe, omogućićemo da u te svrhe kompanije samostalno usavršavaju svoje radnike, i to ne samo sa područja Grada Pančeva, već i iz ostalih opština.

Dojčinović je kazao da će sve ovo mnogo značiti i za podizanje samog procesa odvijanja dualnog obrazovanja. Očekuje se da objekat, koji će imati 16 radionica, učionice i amfiteatar, dobije upotrebnu dozvolu u toku ovog meseca, čime će se steći svi neophodni uslovi za njegovo otvaranje.

Objekat se prostire na 1.900 kvadratnih metara. a njegova izgradnja koštala je više od dva miliona evra, što je finansirala Vlada Srbije preko Kancelarije za dualno obrazovanje. Za najsavremeniju opremu država je opredelila još 800.000 evra, dok preostala sredstva obezbeđuje Regionalni čelendž fond. Nakon dobijanja upotrebne dozvole, jedan od najsavremenijih trening centara u Srbiji biće otvoren za srednjoškolce i sve zainteresovane za dodatno stručno usavršavanje.

Mašinska škola „Pančevo” je 2017. godine uvela model dualnog obrazovanja, a danas je u tom sistemu šest smerova sa oko 190 đaka.

– Ovo je veoma efikasan model rada, ali i komunikacije sa privredom; deca stiču adekvatna znanja i odmah nakon završene škole mogu da počnu da rade u firmama gde sada imaju praksu. Pokretanje novog trening centra odličan je način da zaokružimo 80 godina rada škole – kazao je Dojčinović.

Učenici praktična znanja i veštine usvajaju u dvadeset dve kompanije sa kojima škola sarađuje. Instruktori iz kompanija dolaziće da prate rad učenika, dok će oni, kao i dosad, odlaziti u preduzeća na praktičnu obuku. Nove tehnologije i kretanja u privredi diktiraju povećanje obuhvata fonda sati koje srednjoškolci provode učeći kroz rad u kompanijama, kao i uvođenje trening-alijansi s ciljem osiguranja kvaliteta ovakvog sistema obrazovanja.

(Pančevac / S. T.)

