Mašinska škola „Pančevo”: I školovanje i zaposlenje

Trening centar, a ujedno i nova radionica Mašinske škole „Pančevo”, u fazi je završetka opremanja neophodnim mobilijarom, rekao je direktor Nenad Dojčinović.
17:00
15.02.2026
Trening centar, a ujedno i nova radionica Mašinske škole „Pančevo”, u fazi je završetka opremanja neophodnim mobilijarom, koji je obezbeđen preko poziva Western Balkan-a, a na osnovu kog je pančevačka obrazovna ustanova, kao jedan od 18 aplikanata iz Srbije, izabrana. Ovo je za „Pančevac”, rekao Nenad Dojčinović, direktor Mašinske škole „Pančevo”. Dodao je:
– Drugi deo opreme obezbedila je Vlada Republike Srbije, kao i sredstva za izgradnju ovog školskog objekta. Pored toga što će se koristiti kao školska radionica i gde će učenici u savremeno opremljenim kabinetima na spratu škole moći da koriste opremu najnovije generacije, ovaj objekat će se koristiti i za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju ljudi koji su evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Takođe, omogućićemo da u te svrhe kompanije samostalno usavršavaju svoje radnike, i to ne samo sa područja Grada Pančeva, već i iz ostalih opština.
Dojčinović je kazao da će sve ovo mnogo značiti i za podizanje samog procesa odvijanja dualnog obrazovanja. Očekuje se da objekat, koji će imati 16 radionica, učionice i amfiteatar, dobije upotrebnu dozvolu u toku ovog meseca, čime će se steći svi neophodni uslovi za njegovo otvaranje.
Mašinska škola „Pančevo” je 2017. godine uvela model dualnog obrazovanja, a danas je u tom sistemu šest smerova sa oko 190 đaka.
– Ovo je veoma efikasan model rada, ali i komunikacije sa privredom; deca stiču adekvatna znanja i odmah nakon završene škole mogu da počnu da rade u firmama gde sada imaju praksu. Pokretanje novog trening centra odličan je način da zaokružimo 80 godina rada škole – kazao je Dojčinović.
Učenici praktična znanja i veštine usvajaju u dvadeset dve kompanije sa kojima škola sarađuje. Instruktori iz kompanija dolaziće da prate rad učenika, dok će oni, kao i dosad, odlaziti u preduzeća na praktičnu obuku. Nove tehnologije i kretanja u privredi diktiraju povećanje obuhvata fonda sati koje srednjoškolci provode učeći kroz rad u kompanijama, kao i uvođenje trening-alijansi s ciljem osiguranja kvaliteta ovakvog sistema obrazovanja.
