Svečana akademija: 200 godina od osnivanja Matice srpske

Matica srpska, najstarija književna, kulturna i naučna ustanova našeg naroda, slavi 200 godina od osnivanja. Jubilej se obeležava tokom cele godine, a centralni događaj, svečana akademija, održana je u Novom Sadu. Na značaj ove ustanove za Srbe i srpsku kulturu ukazali su patrijarh srpski Porfirije, predsednik Matice srpske Dragan Stanić i savetnik predsednika Republike Srbije Miloš Vučević.

Predsednik Matice srpske Dragan Stanić ocenio je da je Matica srpska delovala kao ustanova prosvetiteljska po karakteru i kao potreba srpskog naroda.

„Ovakvu prosvetiteljsku orijentaciju Matica srpska je uz neophodne modifikacije nosila i prenosila kroz veoma različite kulturno-istorijske epohe“, rekao je on.

Dodao je da je Matica srpska stekla narodnu i političku stabilnost, i mogla da prolazi kroz novija istorijska iskušenja.

„Književno-kulturni obrazac Matice srpske bio je i ostao od suštinskog značaja ne samo za Letopis nego i za celu Maticu srpsku. Stoga je naša ustanova nastojala da pribira i organizuje pre svega saznajnu dimenziju takvog pogleda na svet, a to znači književno, umetničko, naučno i kulturno stvaralaštvo u najširem smislu te reči. Na takvom temelju Matica je delovala i deluje kao ustanova prosvetiteljska po karakteru“, naglasio je Stanić.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije naveo je da od osnivanja Matica srpska i crkva idu zajedno, svaka u svojoj službi i svojim kompetencijama.

„Naši preci koji su osnovali Maticu srpsku su, ;podstaknuti ljubavlju prema svom narodu i državi su se pod okriljem vere pravoslavne i uz podršku svetosavske crkve starali za zajedničko dobro“, rekao je Porfirije.

Dodao je da se večeras obeležava nacionalni jubilej ustanove koja je duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda.

„Sticanje znanja nije za njih bilo samo sebi cilj, niti privilegija pojedinca, već podstaknuti ljubavlju prema svom porobljenom narodu i državi, prevashodno su se pod okriljem vere pravoslavne i uz svesrdnu podršku crkve svetosavske starali za zajedničko dobro, za kolektivno dobro. Otud je naša radost danas velika jer smo se sabrali da obeležimo veliki nacionalni jubilej, 200. godišnjicu Matice srpske ustanove, koja je duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda“, rekao je patrijarh.

Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kazao je da je Martica srpska bila duhovni prostor saborovanja u „vremenu rasejanja“.

„Ona je bedem koji stoji između uzvišene kulture sećanja i auto-šovinističke nekulture zaborava, na koju tako beskompromisno poziva današnji nesrećni trenutak čovečanstva u kojem je sve nacionalno i suvereno prokuženo“, naveo je Vučević.

(RTS)