Marinković: Narodna bašta će uređena dočekati proleće

Zaposleni u JKP “Zelenilo” ovih dana intenzivno rade na uređenju parka, posađene su nove sadnice, a krenuće se i sa uređenjem mobilijara, kako bi Narodna bašta spremno dočekala proleće i veći broj posetilaca.

Narodna bašta jedan je od najlepših i najprepoznatiljivijih parkova u Pančevu. Zaposleni u JKP “Zelenilo” ovih dana intenzivno rade na uređenju parka, posađene su nove sadnice, a krenuće se i sa uređenjem mobilijara, kako bi Narodna bašta spremno dočekala proleće i veći broj posetilaca.

Narodna bašta, jedno je od omiljenih mesta Pančevaca za susrete, odmor i rekreaciju. Radnici JKP “Zelenilo” ovih dana intenzivno rade na uređenju parka. Povoljni vremenski uslovi koriste se za sadnju novih sadnica, a uskoro je u planu da se počne i sa sređivanjem mobilijara, kaže Ženja Marinković iz “Zelenila” za RTV Pančevo.

Radnici JKP “Zelenilo” na zelenim površinama u gradu sade sadnice stare već nekoliko godina. Pravu krošnju ljubitelji prirode i zelenila mogu da očekuju za nekih 7 godina, ističe Ženja Marinković.

U Narodnoj bašti radnici Zelenila imaju posla tokom čitave godine, kako bi ovaj park uvek bio sigurno mesto za odmor .

Zahvaljujuči predanom radu zaposlenih u Javno komunalnom preduzeću “Zelenilo”, Narodn bašta i ovog proleća biće simbol urednog, zelenog i živog Pančeva – mesta gde priroda i grad dišu zajedno.

(RTV Pančevo)