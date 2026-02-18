Pančevo Politika i društvo

Marinković: Narodna bašta će uređena dočekati proleće

Zaposleni u JKP “Zelenilo” ovih dana intenzivno rade na uređenju parka, posađene su nove sadnice, a krenuće se i sa uređenjem mobilijara, kako bi Narodna bašta spremno dočekala proleće i veći broj posetilaca.

10:00

18.02.2026

Podeli vest:

Printscreen/RTVPančevo

Narodna bašta jedan je od najlepših i najprepoznatiljivijih parkova u Pančevu. Zaposleni u JKP “Zelenilo” ovih dana intenzivno rade na uređenju parka, posađene su nove sadnice, a krenuće se i sa uređenjem mobilijara, kako bi Narodna bašta spremno dočekala proleće i veći broj posetilaca.

Narodna bašta, jedno je od omiljenih mesta Pančevaca za  susrete, odmor i rekreaciju. Radnici JKP “Zelenilo”   ovih dana intenzivno rade na uređenju parka.  Povoljni vremenski uslovi koriste se za sadnju novih  sadnica, a uskoro je u planu da se počne i sa  sređivanjem mobilijara, kaže Ženja Marinković iz  “Zelenila” za RTV Pančevo. 

Radnici JKP “Zelenilo”   na zelenim površinama u  gradu sade sadnice stare  već nekoliko godina. Pravu krošnju  ljubitelji prirode i zelenila mogu da očekuju za  nekih 7 godina, ističe Ženja Marinković.

U Narodnoj bašti radnici Zelenila  imaju posla  tokom čitave godine, kako bi ovaj park uvek  bio sigurno mesto za  odmor .

Zahvaljujuči predanom radu zaposlenih u Javno komunalnom preduzeću “Zelenilo”, Narodn bašta i ovog proleća   biće simbol urednog, zelenog i živog Pančeva – mesta gde priroda i  grad dišu zajedno.

 

(RTV Pančevo)

Tagovi

JKP Zelenilo Ženja Marinković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.