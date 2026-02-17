Nikolina Radovanović vicešampionka

U organizaciji Srpskog atletskog saveza u Beogradu je održano pojedinačno Prvenstvo Srbije u atletici u kategoriji starijih pionira i pionirki.

Nikolina Radovanović, članica AK-a Tamiš, osvojila je srebrnu medalju u disciplini bacanje kugle od tri kilograma, sa rezultatom od 12,27 metara.

Konkurencija je bila izuzetno jaka, u finalu se našlo 15 najboljih atletičarki Srbije, a obzirom na sve okolnosti Nikolina je ostvarila sasvim dobar rezultat.

– Ona zbog zdravstvenih tegoba nije trenirala u protekle tri nedelje, pa smo u finale bacanja kugle ušli vrlo oprezno. Takođe, ako se osvrnemo da u Pančevu za tehničke atletske discipline ne postoje uslovi za trening, u toku celog zimskog perioda smo se bazirali na razvoj opšte fizičke pripreme, bez bacanja kugle iz segmenta. Obzirom na pomenute okolnosti, veoma sam zadovoljan postignutim rezultatom Nikoline Radovanović i nadam se da će nakon potpunog ozdravljenja, početi sa punim ritmom u trenažnom procesu – rekao je trener Zoran Kocić.

Prvo mesto na Prvenstvu Srbije u bacanju kugle osvojila je Đurđa Stošić iz Beograda, dok je iza Nikoline, na trećem mestu, bila takođe mlada Beograđanka Kristina Tomić.

(Pančevac)