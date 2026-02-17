Pančevo Sport

Nikolina Radovanović vicešampionka

12:00

17.02.2026

Podeli vest:

Foto: Sportski savez Pančevo

U organizaciji Srpskog atletskog saveza u Beogradu je održano pojedinačno Prvenstvo Srbije u atletici u kategoriji starijih pionira i pionirki.

Nikolina Radovanović, članica AK-a Tamiš, osvojila je srebrnu medalju u disciplini bacanje kugle od tri kilograma, sa rezultatom od 12,27 metara.

Konkurencija je bila izuzetno jaka, u finalu se našlo 15 najboljih atletičarki Srbije, a obzirom na sve okolnosti Nikolina je ostvarila sasvim dobar rezultat.
– Ona zbog zdravstvenih tegoba nije trenirala u protekle tri nedelje, pa smo u finale bacanja kugle ušli vrlo oprezno. Takođe, ako se osvrnemo da u Pančevu za tehničke atletske discipline ne postoje uslovi za trening, u toku celog zimskog perioda smo se bazirali na razvoj opšte fizičke pripreme, bez bacanja kugle iz segmenta. Obzirom na pomenute okolnosti, veoma sam zadovoljan postignutim rezultatom Nikoline Radovanović i nadam se da će nakon potpunog ozdravljenja, početi sa punim ritmom u trenažnom procesu – rekao je trener Zoran Kocić.

Prvo mesto na Prvenstvu Srbije u bacanju kugle osvojila je Đurđa Stošić iz Beograda, dok je iza Nikoline, na trećem mestu, bila takođe mlada Beograđanka Kristina Tomić.

(Pančevac)

Tagovi

AK Tamiš Nikolina Radovanović Sportski savez Pančevo Zoran Kocić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.