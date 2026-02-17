DOLOVO: Za Svetog Trifuna orezani čokoti i zaliveni vinom

Ovogodišnja, 28. dolovačka „Vinarijada“ održava se u dva dela: jedan je priređen proteklog vikenda, a drugi će najesen.

Tako su odlučili organizatori iz tamošnjeg Udruženja vinara i vinogradara „Sveti Trifun“, koji su prvi čin upriličili u subotu, 14. februara, na dan istoimenog sveca.

Članovi pomenute organizacije najpre su, uz prisustvo lokalnih sveštenika, na svom vinogradu simbolično orezali čokote i zalili ih vinom, uz želje za uspešnu sezonu.

Nedugo zatim je u Domu kulture priređen prigodni koktel, uz ritualno rezanje slavskog kolača, čemu su uglavnom prisustvovali članovi udruženja iz Dolova, ali i sa Starog Tamiša i iz Deliblata, kao i predstavnici seoskih institucija.

Prema rečima predsednika udruženja, Bogdana Ankucića, drugi deo „Vinarijade“ biće održan najesen, kada će na programu biti sve ono što krasi manifestaciju od nadmetanja uzoraka mladog vina i takmičenja u ispijanju špricera do prodajne izložbe produkata vinara.

Kada je reč o samoj proizvodnji na dolovačkom vinogorju, vinari kažu da ovde ima kvalitetnog grožđa i vina, kao i da je samo neophodno obezbediti plasman.

Prema rečima jednog od njih, Željka Ivkovića, za takvo razmišljanje postoji uporište u tradiciji.

– Pravimo dobra vina, jer ova regija ima preduslove za to. Nekada su bila i naš glavni izvozni proizvod koji je završavao za Bečki dvor, pa zašto ne mogla i sada da idu u inostranstvo. Uz bolji marketing verujem da bi naša vina itekako mogla da konkurišu na svetskim tržištima – kaže Ivković.

(Pančevac/J. Filipović)

DOLOVO: „Vinarijada“ u dva čina – sutra prvi deo, a nastavak u oktobru

JUBILARNA 25. VINARIJADA U DOLOVU Pobednici iz Jabuke, Dolova i Pančeva u četiri kategorije