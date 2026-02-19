RZS: Hrana, režije i osiguranje poskupelo

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u januaru ove godine u proseku su veće za 2,4 odsto u odnosu na isti mesec 2025. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Inflacija je u decembru iznosila 2,7 odsto.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2026. godine, u odnosu na decembar 2025. godine, u proseku su povećane za 0,3 odsto.

U januaru 2025. godini, u odnosu na 2024. godinu, potrošačke cene su u proseku povećane za 3,8 odsto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2026. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Osiguranje i finansijske usluge (2,0 odsto), Rekreacija, sport i kultura i Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (za po 1,5 odsto), u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Informisanje i komunikacije (za po 0,5 odsto), Nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana, Zdravlje i Predmeti i usluge lične nege, socijalne zaštite i ostale usluge (za po 0,1 odsto).

Pad cena je zabeležen u grupama Transport (-1,1 odsto) i Odeća i obuća (-0,9 odsto).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

