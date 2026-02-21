Ove automobile su najviše kupovali građani Srbije u 2025.

U Srbiji je u 2025. godini prodato najviše novih putničkih automobila do sada, čak 31.697. Ovaj broj je za oko 14 odsto veći nego 2024. godine, pokazuju podaci Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova.

Generalni sekretar Asocijacije Boris Ćorović kazao je na konferenciji za novinare da je u toku prošle godine udeo automobila koji koriste benzin bio dominantan. Čak 45 odsto svih automobila koji su prodati prošle godine su oni koji koriste benzin, 37 odsto su hibridi, 13,7 odsto onih koji koriste dizel i mali broj onih koji su na električni pogon.

Naspram zemalja Evropske unije, u Srbiji se više koriste automobili na benzin i dizel, dok je dosta manje hibrida.

Iako je 2025. godina bila rekordna po pitanju kupovine novih automobila, Ćorović je kazao da je Srbija u zaostatku sa prodajom novih automobila naspram zemalja regiona ali i ostatka Evrope.

„Kada uporedimo Srbiju sa Slovenijom koja je tri puta manja zemlja i teritorijalno i po broju stanonvnika, dolazimo do podatka da je u toj zemlji prodato 2025. godine 57,6 hiljada novih vozila, a kod nas oko 31,7 hiljada“, kazao je on.

Od svih prodatih novih putničkih automobila u 2025. godini 60 odsto su kupljeni od strane pravnih lica (kao što su na primer kompanije, državne institucije i slično), dok je ostatak kupljen od strane fizičkih lica.

Kada je u pitanju način kupovine automobila, gotovo polovina njih je kupljena gotovinom, a ne na kredit ili lizing.

Među 10 najprodavanijih brendova u Srbiji, prva tri mesta zauzimaju škoda (7.386 kupljenih automobila), toyota (3.692) i renault.

Na četvrtom mestu su volkswagen, hyundai, dacia, BMW, audi, citroen i mercedes.

Kada su u pitanju modeli na prvom mestu su: škoda octavia (1.815 prodatih automobila), toyota corolla (1.786), škoda kamiq (1.303), škoda scala (1.052), toyota yaris cross (836).

„Ono što je posebno važno, među top 10 brendova je i tri premijum brenda. To su MBW, Mercedes i Audi“, dodao je on.

S druge strane, pad u prodaji lakih komercijalnih vozila je uočljiv pad od 15 odsto u prodaji u odnosu na 2024. godinu. Tako je u 2025. godini prodato 5.222 nova laka komercijalna vozila, dok je u 2026. godini bilo prodato 6.168 vozila.

Na prvom mestu po prodaji lakih komercijalnih vozila su Fiat, Volkswagen, Škoda, Opel, Renault, Toyota, Citroen, Ford, Peugeot i Mercedes.

Kada su u pitanju modeli, najprodavaniji je bio Fiat doblo, Škoda fabia, Fiat ducato, Volkswagen caddy, Ford transit…

„Dakle imamo situaciju da je top pet brendova drži čak 45 odsto tržišta novih vozila. I ovde je struktura po tipu goriva bitno drugačija u odnosu na putnička vozila. Učešće dizel je čak 78 odsto, vozila na benzin 10,3 odsto, ostalo su hibridi i električna vozila“, kazao je Ćorović.

U Srbiji se tržište polovnih vozila nije toliko promenilo, podsetio je on, i dodao da se na tržištu i dalje mogu kupiti vozila Euro3 strandarda koja su stara po 25 godina.

Ovakvih vozila, koja su prvi put registrovana, a koja su stara po 25 godina je u Srbiji 2025. godine bilo 147.000, što je rast u odnosu na godinu pre kada ih je bilo 135.000.

„Asocijacija nije protiv uvoza polovnih automobila, ali je statistika pomalo poražavajuća i brine nas apsekt bezbednosti vozila koja se uvoze ali i ekološki standardi“, kazao je on.

„Uvoženje polovnih automobila koji su stari jeste veliki ekološki izazov. Zabrana uvoza ovakvih vozila nije jedino rešenje koje se predlaže. Možemo da se ugledamo na države EU gde je uvoz ovakvih vozila dozvoljen, ali se koriste različite stimulacije kako vlasnici vozila ne bi više koristili takva vozila ali i kazne. Na primer u nekim zemljama su uvedene visoke ekološke takse za ova vozila ili pak restrikcije po pitanju kretanja ovih vozila“, dodao je Ćorović.

Porast prodaje lakih komercijalnih vozila

Tržište motocikala i skutera prema rečima generalnog sekretara Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova je dostiglo najveće stope rasta u odnosu na putnička i laka komercijalna vozila.

U 2025. godini prodato je 8.876 jedinica novih motocikala i skutera, dok je godinu dana ranije taj broj bio 6.792, što znači da je prodaja porasla za skoro trećinu.

Od ukupnog broja vozila, 56 odsto njih su skuteri, a 44 odsto motocikli.

Kada su u pitanju teški četvorocikli i teški tricikli, tržište ovih vozila je u usponu. U 2024. godini prodato je 1.927 ovakvih vozila dok je godinu kasnije prodato 3.029 vozila.

