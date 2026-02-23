UŽ „Pančevke – Gornji grad“ slavi 10 godina od osnivanja

Udruženje žena „Pančevke – Gornji grad“ obeležava ove godine veliki jubilej, 10 godina od osnivanja. Tokom čitave godine članice udruženja će na manifestacijama koje budu organizovale, ali i na kojima budu učestvovale obeležiti svoj jubilej, prenosi RTV Pančevo.

Deset godina zajedništva, solidarnosti i posvećenosti, toliko traje priča Udruženja žena „Pančevke – Gornji grad“. Udruženje je osnovano sa idejom, da okupi žene iz Gornjeg grada, podstakne njihovu kreativnost, razmenu iskustava i očuva tradiciju ovog dela grada.

Članice Udruženja organizuju tokom godine dve značajane manifestacije u gradu, Uskršnji bazar i Preobraženske dane. Ove godine obećavaju da će jubilej na svečan način biti obeležen i na ovim događajima.

Udruženje nije samo mesto okupljanja, već i podrške. Kroz druženje, međusobno razumevanje i zajednički rad, mnoge članice su pronašle prostor i za lični razvoj i nova prijateljstva. Decenija rada, kreativnosti i humanosti biće obeležena tokom čitave 2026 godine, zaključila je Snežana Marjanov, predsednica udruženja.

(RTV Pančevo)