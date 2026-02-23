Pančevo Pančevo u slikama

UŽ „Pančevke – Gornji grad“ slavi 10 godina od osnivanja

Decenija rada, kreativnosti i humanosti  biće obeležena   tokom čitave godine, zaključila je Snežana Marjanov, predsednica udruženja. 

14:00

23.02.2026

Podeli vest:

Printscreen/TV Pančevo

Udruženje žena „Pančevke – Gornji grad“ obeležava ove godine veliki jubilej, 10 godina od osnivanja. Tokom čitave godine članice udruženja će na manifestacijama koje budu organizovale, ali i na kojima budu učestvovale obeležiti svoj jubilej, prenosi RTV Pančevo.

Deset  godina zajedništva, solidarnosti i posvećenosti, toliko traje priča Udruženja žena  „Pančevke – Gornji grad“. Udruženje je osnovano sa idejom, da okupi žene iz Gornjeg grada, podstakne  njihovu kreativnost, razmenu iskustava i očuva  tradiciju ovog dela  grada.

Članice  Udruženja   organizuju tokom godine dve  značajane manifestacije u gradu, Uskršnji bazar i Preobraženske dane.  Ove godine obećavaju da će   jubilej na  svečan način biti obeležen i na ovim događajima.

Udruženje nije samo mesto okupljanja, već i podrške. Kroz druženje, međusobno razumevanje i zajednički rad, mnoge članice su pronašle prostor i za lični razvoj i nova prijateljstva. Decenija rada, kreativnosti i humanosti  biće obeležena   tokom čitave 2026 godine, zaključila je Snežana Marjanov, predsednica udruženja.

(RTV Pančevo)

Tagovi

Snežana Marjanov UŽ Gornji grad

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.