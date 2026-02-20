Narodni muzej u subotu u 17 sati: Udruženje Rusa slavi Maslenicu, ulaz palačinke

Organizacija udruženje Rusa, njihovih potomaka i prijatelja „Romaška“ Pančevo u subotu od 17 časova u Narodnom muzeju Pančevo organizuje događaj posvećen prazniku „Maslenica“.

Maslenica je verski i tradicionalni praznik Istočnih Slovena.

Slavi se u sedmoj nedelji pre pravoslavnog Uskrsa. Maslenica ima svoje korene u paganskoj i hrišćanskoj tradiciji. U slovenskoj mitologiji, Maslenica je proslava skorog kraja zime i slična je pokladama kod Srba.