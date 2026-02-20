OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije na 30 dana, do 20. marta.

“Dobra vest za građane Srbije, produžena je licenca za rad Naftnoj industriji Srbiji do 20. marta. NIS može da nastavi da doprema sirovu naftu, da je prerađuje u rafineriji u Pančevu i da nastavi redovno da snabdeva tržište naftnim derivatima”, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka je rekla da će razgovarati sa ruskom stranom, kao i da će sledeće nedelje boraviti u Vašingtonu, gde se nastavlja sa diplomatskim naporima za iznalaženje rešenja za sankcije Naftnoj industriji Srbije.

Operativna licenca za rad NIS-a isticala je u ponoć, odnosno zbog vremenske razlike sutra u 6 ujutru.

Prošle sedmice kompanija je od američke administracije zatražila novo produženje dozvole za rad, a u januaru je predat i preliminarni kupoprodajni ugovor “Gaspomnjefta” i MOL-a i čeka se odgovor OFAK-a.

NIS ima licencu za pregovore o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije do 24. marta.

Rafinerija Pančevo radi i bilo je važno da licenca bude produžena, kako Janaf ponovo ne bi obustavio transport sirove nafte jadranskim naftovodom.

