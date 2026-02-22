Pančevo Pančevo u slikama

JKP Zelenilo: Idealno vreme za sadnju jelki sa busenom

11:00

22.02.2026

Podeli vest:

RTS

Stručnjaci iz JKP „Zelenilo“ savetuju da je sada pravo vreme za sadnju jelki s busenom koje su krasila domove tokom novogodišnjih praznika. Idealni vremenski uslovi uz zalivanje omogućiće ovim jelkama da nastave svoj život na zelenim površinama.

Novogodišnji praznici su uveliko iza nas, ali jelke  sa busenom koje su krasile  domove koje su  sačuvane i negovarne  dobijaju šansu  da nastave da rasu u prirodi. Ženja Marinković iz Javno komunalnog preduzeća „Zelenilo“ ističe za RTV Pančevo da su sada idealni vremenski uslovi da se zasade ove jelke.

Sadnja  se obavlja na unapred pripremljenom mestu, uz adekavatnu  dubinu i učvršćivanje korena kako bi se obezbedili uslovi za dalji rast.

Svaka zasađena  jelka predstavlja mali, ali značajan  dopinost  čistijem vazduhu i zelenijem okruženju, podsećaju nadležni.

(RTV Pančevo)

Tagovi

jelke s busenom JKP Zelenilo sadnja

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.