JKP Zelenilo: Idealno vreme za sadnju jelki sa busenom

Stručnjaci iz JKP „Zelenilo“ savetuju da je sada pravo vreme za sadnju jelki s busenom koje su krasila domove tokom novogodišnjih praznika. Idealni vremenski uslovi uz zalivanje omogućiće ovim jelkama da nastave svoj život na zelenim površinama.

Novogodišnji praznici su uveliko iza nas, ali jelke sa busenom koje su krasile domove koje su sačuvane i negovarne dobijaju šansu da nastave da rasu u prirodi. Ženja Marinković iz Javno komunalnog preduzeća „Zelenilo“ ističe za RTV Pančevo da su sada idealni vremenski uslovi da se zasade ove jelke.

Sadnja se obavlja na unapred pripremljenom mestu, uz adekavatnu dubinu i učvršćivanje korena kako bi se obezbedili uslovi za dalji rast.

Svaka zasađena jelka predstavlja mali, ali značajan dopinost čistijem vazduhu i zelenijem okruženju, podsećaju nadležni.

(RTV Pančevo)