Veliki, uskršnji post počinje 23. februara i traje do 11. aprila 2026.

21:06
21.02.2026
Veliki Uskršnji post najduži je i najstroži post u pravoslavnoj tradiciji, koji vernici dočekuju kao pripremu za najveći hrišćanski praznik – Uskrs (ili Vaskrs). Ove godine posti se od 23. februara do 11. aprila. Uskrs ove godine „pada“ u nedelju, 12. aprila, i za taj praznik imaćemo četiri neradna dana u nizu.
„Veliki ili Vaskršnji post je najvažniji posni period u toku godine. Na kraj ovog posta, nadovezuje se post Strasne sedmice, tako da je ukupno vreme trajanja posnog perioda 48 dana i završava se praznikom Vaskrsenja.
Njegov osnovni zadatak jeste da nas telesno i duševno pripremi za praznik Vaskrsenja Hristovog – Vaskrs“, navodi Vodič kroz pravoslavlje.
Od pravoslavnih hrišćanskih vernika u ovom periodu očekuje se da poštuju pravila koja se tiču ishrane, ali i da rade na svom duhovnom pročišćenju.
„Pravi post ima dve strane: telesnu i duhovnu i sastoji se kako u uzdržanju od mrsne hrane tako i u uzdržavanju od rđavih misli, želja i dela, umnožavanju molitava, dobročinstava i vršenju sviju evanđelskih vrlina“, napominje se.
(Pančevac)