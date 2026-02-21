Veliki, uskršnji post počinje 23. februara i traje do 11. aprila 2026.

Veliki Uskršnji post najduži je i najstroži post u pravoslavnoj tradiciji, koji vernici dočekuju kao pripremu za najveći hrišćanski praznik – Uskrs (ili Vaskrs). Ove godine posti se od 23. februara do 11. aprila. Uskrs ove godine „pada“ u nedelju, 12. aprila, i za taj praznik imaćemo četiri neradna dana u nizu.

„Veliki ili Vaskršnji post je najvažniji posni period u toku godine. Na kraj ovog posta, nadovezuje se post Strasne sedmice, tako da je ukupno vreme trajanja posnog perioda 48 dana i završava se praznikom Vaskrsenja.

Pravila posta:

Na vodi: Prva nedelja (Čista nedelja) i poslednja nedelja (Stradalna nedelja) se uglavnom poste na vodi, kao i radnim danima tokom celog posta.

Na ulju: Dozvoljeno je subotom i nedeljom (osim tokom Strasne sedmice).

Riba: Dozvoljena je samo na praznik Blagovesti (7. april) i Cveti (5. april).

Post podrazumeva kako telesno uzdržavanje od mrsne hrane, tako i duhovno uzdržavanje od rđavih misli i dela, uz pojačane molitve

Njegov osnovni zadatak jeste da nas telesno i duševno pripremi za praznik Vaskrsenja Hristovog – Vaskrs“, navodi Vodič kroz pravoslavlje.

Od pravoslavnih hrišćanskih vernika u ovom periodu očekuje se da poštuju pravila koja se tiču ishrane, ali i da rade na svom duhovnom pročišćenju.

„Pravi post ima dve strane: telesnu i duhovnu i sastoji se kako u uzdržanju od mrsne hrane tako i u uzdržavanju od rđavih misli, želja i dela, umnožavanju molitava, dobročinstava i vršenju sviju evanđelskih vrlina“, napominje se.

(Pančevac)