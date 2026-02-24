Počela rekonstrukcija Centra za kulturu u Kovinu

Počela je rekonstrukcija Centra za kulturu u Kovinu – jednog od najvažnijih mesta okupljanja građana u ovoj južnobanatskoj opštini.

„U narednom periodu realizuju se radovi na novom krovu, fasadi sa termoizolacijom i modernoj stolariji, čime Centar dobija potpuno novo ruho – energetski efikasniji, funkcionalniji i vizuelno savremen prostor dostojan svih naših događaja. Gradimo prostor u kome će kultura rasti, okupljati i inspirisati – za još bogatiji život naše zajednice“, saopštila je Opština Kovin, koja finasira ovaj projekat.

Ukupna vrednost radova iznosi 154.379.223,96 dinara sa PDV-om, a projekat se u celosti finansira iz budžeta Opštine Kovin. Ugovor sa izvođačem radova potpisan je krajem decembra prošle godine, nakon čega je izvođač uveden u posao, čime su stvoreni uslovi za početak realizacije projekta.

Rekonstrukcijom Centra za kulturu Opština Kovin potvrđuje opredeljenje da kontinuirano ulaže u razvoj kulture i unapređenje kvaliteta života građana. Ovim radovima obezbeđuju se kvalitetniji uslovi za rad kulturnih radnika, kao i prijatniji i funkcionalniji prostor za sve posetioce. Realizacijom projekta gradi se prostor u kome će kultura nastaviti da raste, okuplja i inspiriše, doprinoseći još bogatijem životu lokalne zajednice.

(Pančevac)