Patrijarh Porfirije: Post nije samo telesna disciplina, već borba protiv svake zle pomisli

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije kazao je danas, povodom početka Uskršnjeg posta, da post ne treba da bude samo telesna disciplina – dijeta, nego treba da bude borba protiv svake zle pomisli, svake ružne emocije.

„Ne treba da postimo, kako nas podseća današnji Jevanđelje, kao licemeri, da bi nas drugi ljudi videli. Ne treba da postimo zbog toga da bismo imali posebne počasti i slavoljublja, nego treba krišom – u dubini svoje duše, u pokajanju i iskanju oproštaja od Boga, u praštanju drugima“, kazao je Porfirije na liturgiji u Hramu Svetog Save na Vračaru, a prenela SPC u saopštenju.

Dodao je da nije najvažnije tokom posta brinuti o spoljašnjim pravilima, iako je post predviđen da bude praktikovan onako kako opisuju crkvena pravila.

„Pravila su pomoćna sredstva i oruđa, kao i čitav post koji nas vodi jednom i jedinstvenom cilju, a to je zajednica sa Bogom i zajednica ljubavi sa drugim ljudima“, poručio je Porfirije.

Veliki, uskršnji post počinje 23. februara i traje do 11. aprila 2026.

(Pančevac)