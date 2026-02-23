Narodni muzej: 28. februara koncert Viktora Đuknića

Muzičko udruženje Artefona iz Pančeva novo je ime na kulturnoj sceni grada. Iako postoje tek nekoliko meseci, već su uspeli da privuku pažnju ljubitelja klasične muzike. Njihova misija je da umetničku muziku približe publici i pruže prostor mladim talentima, prenosi RTV Pančevo.

Artefona je osnovana sa idejom da Pančevo dobije savremeno muzičko udruženje koje neguje klasičnu muziku i pruža priliku mladim umetnicima da nastupaju. Udruženje okuplja muzičare različitih generacija. Njihov rad se zasniva na organizaciji koncerata i muzičkih programa koji spajaju tradiciju i savremeni izraz.

Naredni koncert u organizaciji muzičkog udruženja održaće se 28. februara, sa početkom u 19 časova, u svečanoj sali Narodnog muzeja u Pančevu. Publika će uživati u muzici koju će izvesti još jedna od zvezda u usponu na sceni klasične muzike Viktor Đuknić

Dosadašnji nastupi muzičara privukli su veliku pažnju publike. U znak podrške umetnicima koji nastupaju, pred svaki koncert – s obzirom na to da je ulaz besplatan – ispred sale postavlja se donatorska kutija. Iako su tek na početku, Artefona pokazuje da muzika može da poveže zajednicu i obogati kulturnu scenu Pančeva.

(RTV Pančevo)