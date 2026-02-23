Bravo za džudiste Dinama: Osvojili jedno zlato i tri bronze
Na međunarodnom džudo turniru Trofej 8.mart u Zrenjaninu, gde je učestvovalo 687 takmičara iz 55 klubova i 6 zemalja, pančevački džudo klub Dinamo je nastupio sa 9 takmičara i osvojene su 4 medalje, 1 zlato i 3 bronze
Medalje su osvojili :
Lena Ivanović u kategoriji starije poletarke do 38 kg, zlato
Hristina Dimitrijevski, starije devojčice do 40kg, bronzu
Uroš Bačević, stariji poletarci do 28kg, bronzu
Luka Ivanović, mlađi dečaci do 55kg, bronzanu medalju.
(Pančevac))