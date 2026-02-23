Pančevo Sport

Bravo za džudiste Dinama: Osvojili jedno zlato i tri bronze

11:30

23.02.2026

Podeli vest:

Foto: Džudo klub Dinamo

Na međunarodnom džudo turniru Trofej 8.mart u Zrenjaninu, gde je učestvovalo 687 takmičara iz 55 klubova i 6 zemalja, pančevački džudo klub Dinamo je nastupio sa 9 takmičara i osvojene su 4 medalje, 1 zlato i 3 bronze

Medalje su osvojili :

Lena Ivanović u kategoriji starije poletarke do 38 kg, zlato

Hristina Dimitrijevski, starije devojčice do 40kg, bronzu

Uroš Bačević, stariji poletarci do 28kg, bronzu

Luka Ivanović, mlađi dečaci do 55kg, bronzanu medalju.

Foto: DžK Dinamo

(Pančevac))

Tagovi

Džudo klub Dinamo

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.