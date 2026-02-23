14. „Vršački Beli kros“: Medalje za Nevenu i Gorana iz AK Panonija

Tradicionalna trka održana je u Gradskom parku u Vršcu, a ove godine manifestacija je imala i poseban značaj jer se obeležava 100 godina atletike u Vršcu.

Na 14. Belom krosu učestvovalo je više od 280 dece i mladih takmičara, raspoređenih u 16 kategorija – od predškolaca do seniora i seniorki.

Atletski klub „Panonija“ predstavljala su dva atletičara, a osvojene su i dve medalje. U trci seniora na 1.500 metara srebrnu medalju osvojio je Goran Nikolić, dok je Nevena Cvetković u trci starijih pionirki kroz cilj prošla kao trećeplasirana.

Atletski klub „Panonija“ biće 21. marta organizator humanitarne trke „Balkan Express Run“ na Tamiškom keju. Na programu su trke na 4 i 8 kilometara, kao i dečje trke na distancama od 100 do 600 metara.