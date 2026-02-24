Pančevo: Održana redovna godišnja Skupština Ragbi saveza Srbije
Redovna godišnja Skupština Ragbi saveza Srbije održana je u subotu 21. februara, u prostorijama Sportskog centra Pančevo.
Skupštini je prisustvovalo 14 od ukupno 19 delegata, a svih 11 tačaka dnevnog reda usvojeno je jednoglasno, čime je potvrđen jedinstven stav članstva po ključnim pitanjima funkcionisanja i razvoja Saveza.
Tokom zasedanja izvršena je detaljna analiza rada u prethodnoj godini, koja je protekla u znaku organizacione i sistemske konsolidacije. Delegati su razmatrali ostvarene rezultate, identifikovali izazove sa kojima se ragbi u Srbiji suočava i definisali prioritete za naredni period.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
(ePančevo)