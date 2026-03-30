Tri medalje za Karate klub „Mladost” na Prvenstvu Srbije u Čačku

Prvenstvo Srbije za seniore i veterane u Čačku okupilo je najbolje karatiste u katama i borbama. Nakon uspešnih kvalifikacija na prvenstvu Vojvodine, Karate klub „Mladost” iz Pančeva predstavljali su istaknuti takmičari u kategoriji veterana.

Iako je Đorđije Smiljanić zbog povrede bio sprečen da nastupi, dvočlani tim „Mladosti” ostvario je izuzetan uspeh osvojivši tri odličja:

Snežana Marković: Srebrna medalja u katama (kategorija veteranke preko 45 godina, apsolutni nivo).

Dejan Medan: Srebrna medalja u borbama (kategorija veterani preko 45 godina, +85 kg) i bronzana medalja u katama (apsolutna kategorija).

Karate klub „Mladost” s ponosom ističe svoju grupu veterana. Ovi posvećeni sportisti redovnim treninzima i sjajnim druženjem pokazuju da karate ne poznaje godine, a vrhunski rezultati na državnom nivou su najbolja potvrda njihovog truda i kvaliteta.

