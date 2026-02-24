Aleksa Rakonjac seniorski šampion puškom

Trinaest takmičara Streljačke družine „Pančevo 1813“ nastupilo je u svim disciplinama i kategorijama juniora i seniora u Smederevu u finalu Kupa Streljačkog saveza Srbije po A programu

Trinaest takmičara Streljačke družine „Pančevo 1813“ nastupilo je u svim disciplinama i kategorijama juniora i seniora u Smederevu u finalu Kupa Streljačkog saveza Srbije po A programu, sportskom vazdušnom puškom i pištoljem, na osnovu rezultata tri kvalifikaciona kola.

Aleksa Rakonjac ponovo je potvrdio epitet najboljeg takmičara Streljačkog saveza Srbije u 2025. godini. U kvalifikacijama je trijumfovao sa visokih 632,1 krug, dok je u finalu osam najboljih seniora vodio tokom čitavog meča i ubedljivo pobedio rezultatom 253,2 kruga. Time je potvrdio prošlogodišnju titulu šampiona i najavio dobru formu pred predstojeće Prvenstvo Evrope u Jermeniji (27. februar – 5. mart), gde će nastupiti uz stručni štab reprezentacije, kao i uz svog individualnog trenera Ljubišu Rakonjca.

Iva Rakonjac plasirala se u finale osam najboljih juniorki vazdušnom puškom sa rezultatom od 623,6 krugova i zauzela sedmo mesto. Ekipa seniora puškom izborila je plasman među osam najboljih timova, ali nije ostvarila konačan plasman jer Dalibor Pavlović zbog bolesti nije nastupio.

Marko Ninković je u kvalifikacijama juniora pištoljem bio četvrti sa 562 kruga, a potom je u finalu osvojio bronzanu medalju. Andrej Jeftenić zauzeo je peto mesto sa 561 krugom, dok je Jovan Kondić bio deveti sa 545 krugova.

Ekipa seniora pištoljem bila je vodeća i u kvalifikacijama i u finalu, ali je u poslednjoj seriji ekipa Kikinde izjednačila rezultat i odnela pobedu zahvaljujući većem broju unutrašnjih centara (razlika četiri). Pančevci su tako osvojili titulu vicešampiona Srbije. U timu su nastupili junior Marko Ninković, koji je u seniorskoj konkurenciji zauzeo peto mesto sa 565 krugova, Velimir Ninković, osmi sa 563 kruga, i Gabriel Dautović sa 554 kruga.

Već u martu na programu su juniorsko i seniorsko Prvenstvo Srbije, na kojima će mladi takmičari SD „Pančevo 1813“ biti među favoritima u svim kategorijama.

Narednog vikenda pioniri i kadeti nastupiće u Nišu na drugom kolu Kupa Srbije po B razvojnom programu, a potom ih očekuje i Prvenstvo Vojvodine u Vrbasu.

(Pančevac)