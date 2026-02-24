Opšta bolnica Pančevo: 4 doktora i 18 medicinara zaposleni na neodređeno

Direktor Opšte bolnice Pančevo, Zoran Milošević, praveći osvrt na prethodni period, istakao je da je početak godine, pre svega, obeležio prijem u radni odnos na neodređeno vreme čak 16 medicinskih sestara/tehničara, 2 viša tehničara i 4 doktora medicine.

„Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno za doktore medicine preduslov je njihove dalje edukacije, odnosno upućivanja na specijalizaciju, a nakon toga, u skladu sa potrebama službi, i na užu specijalizaciju. U ovom periodu vratilo nam se sa stručnog usavršavanja petoro doktora, te smo bogatiji za petoro lekara specijalista. Zanavljanje i edukacija kadrova ostaje jedan od naših strateških ciljeva“, saopštila je Opšta bolnica Pančevo.

(Pančevac)