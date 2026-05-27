Veliki korak za privredu Južnog Banata: Otvorena regionalna kancelarija APR-a u Vršcu

VRŠAC – Agencija za privredne registre (APR) svečano je otvorila novu organizacionu jedinicu u Vršcu, čime je ovaj grad postao jedna od retkih lokalnih samouprava u Srbiji sa direktno dostupnim uslugama ove institucije.

Nova kancelarija, smeštena na adresi Trg pobede 1, drastično će olakšati administrativne procedure i rasteretiti privrednike i pravna lica sa teritorije Vršca i okolnih opština.

Ovim korakom lokalni preduzetnici više neće morati da putuju u Pančevo ili Beograd radi registracije i poslovne administracije. Svečanom preseku vrpce prisustvovali su najviši zvaničnici, među kojima su gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, direktorka APR-a Bojana Stojmenović, pomoćnica ministra privrede Nadežda Danić Ivić, kao i predstavnici lokalne samouprave.

Gradonačelnica Dragana Mitrović istakla je da je u poslednje dve godine u Vršcu osnovano čak 370 privrednih subjekata, od čega 320 preduzetničkih radnji. Kancelarija će pružati punu stručnu pomoć svima koji tek ulaze u svet preduzetništva, a u njoj će raditi obučene Vrščanke. Grad Vršac je prepoznao potrebe privrede i obezbedio adekvatan prostor za rad ove jedinice.

Ovo je ukupno 14. organizaciona jedinica APR-a u Srbiji . U njoj će se obavljati poslovi prijema prijava, obrade dokumentacije, kao i izdavanje izvoda, uverenja i rešenja [sic]. Kancelarija će raditi svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

